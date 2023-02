Se filtró un video inédito de los rugbiers la tarde antes de asesinar a Fernando Báez Sosa

Los 8 detenidos se trenzaron con Fernando en el local nocturno, un choque en el que se volcó un trago habría sido el impulsor de la ira de los ex deportistas. Los sacaron del boliche y una vez afuera, tomaron venganza contra Fernando que -también expulsado del local bailable- decidió relajar la noche comprando un helado.

En cambio recibió una paliza fatal. Los rugbiers tras el atentado dejaron el cuerpo del chico, se cambiaron la ropa, fueron a comprar hamburguesas e hicieron un pacto de silencio.

Desde ese día los 8 están detenidos, y fueron juzgados 5 cadena perpetua y 3 de ellos a quince años de prisión. Todos están alojados en la alcaldía de Melchor Romero, esperando los trasladen al penal definitivo en el que cumplirán las condenas.

Quién es Jimena Sartori, la tiktoker que declaró estar enamora de uno de los rugbiers que mató a Fernando Báez Sosa

Jimena Sartori, una tiktoker de 22 años, sorprendió al anunciar que está enamorada de Blas Cinalli, el rugbier condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

La joven, que es muy popular en esa red de videos, hizo un video en el que -con un poco de culpa- le revela a sus seguidores que está enamorada del asesino. "Estoy enamorada de un rugbier", admitió y le pidió a la gente: "No me juzquen".

Esta confesión causó impacto en la red y la joven cedió una entrevista a TN. En la que contó que le interesa de verdad, que no deja de pensar en él y que no le interesa si tiene una relación, ella quiere conocerlo.

Esto generó mucho hater, al tan punto que la joven que solía postear fotos sexys ganando más de 25 mil seguidores, debió poner su cuenta en privado.

“Jamás pensé que iban a llegarme tantos comentarios, que se iba a hacer tan viral. No quiero tener problemas, me hacen mal las críticas de gente que no conozco”, confesó.

"No es mi culpa sentir atracción por él. Para muchos, para la sociedad, está mal que un preso rehaga su vida amorosa. No sé. Además, quiero aclarar que no apoyo lo que hicieron; solo dije que me gustaba mucho Blas”, indicó.