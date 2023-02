"Estoy enamorada de uno de los rugbiers": la polémica declaración de una joven en TikTok

Cinalli es uno de los tres rugbiers que recibió la condena a 15 años de prisión por el crimen de Fernando en Villa Gesell. Es también el autor de una polémica declaración: "No entiendo porque nos odian tanto".

blas-cinalli-rugbiers.jpg Blas Cinalli, uno de los rugbiers, desde la cárcel: "No entiendo por qué nos odian tanto" (Foto: NA).

Jimena ratifica su amor, a pesar de la condena.

"Soy grande, mayor de edad, y puedo tomar mis propias decisiones. Lo que yo haga depende de mí, mi familia no tiene nada que ver. A ellos no les gusta para nada lo que estoy haciendo”, dijo a TN.com.ar

jimena sartori 1.webp

Sobre la publicación del video, aclaró: “Lo hice para que la gente opine: si estaba mal o no que sueñe con este chico que me gusta. La mayoría me dijo que sí. Pero no es mi culpa sentir atracción por él. Para muchos, para la sociedad, está mal que un preso rehaga su vida amorosa. No sé. Además, quiero aclarar que no apoyo lo que hicieron; solo dije que me gustaba mucho Blas”.