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Se cansó de ser "la linda": el descargo de la hija de Maru Botana que reavivó el debate

Sofía, la hija de Maru Botana, se cansó de ser linda y lanzó una frase que dio que hablar. Mirala.

Se cansó de ser la linda: el descargo de la hija de Maru Botana que reavivó el debate

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se cansó de la exposición en las redes sociales y lanzó una reflexión que llamó la atención. Después de quedar en el centro de los rumores por un supuesto romance con Franco Colapinto, la influencer decidió bajar el perfil y cuestionó que muchas de las conversaciones sobre ella giren alrededor de su apariencia física.

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Me molesta hacerme famosa por ser linda”, expresó en un video que compartió con sus seguidores, en el que explicó por qué atraviesa un momento de pausa y busca correrse del centro de la escena.

La joven, que vive en Barcelona y crea contenido para TikTok, comenzó su publicación contando que estaba maquillada para una producción y que podría aprovechar ese momento para grabar un video mostrando su look. Sin embargo, enseguida cambió de idea.

Hola TikTok, ¿cómo están? Martes, una del mediodía y estoy para ponerme a beb ote ar con este maquillaje divino que me hizo Estefi Novillo para una producción”, comenzó. Pero rápidamente aclaró: “Pero sería un video tan falso que no lo voy a hacer”.

Sofía explicó que no se siente identificada con el contenido centrado exclusivamente en la apariencia y que prefiere mostrarse de una manera más espontánea, sin la obligación de estar siempre producida.

“Estoy muy contenta con hacer un tipo de contenido que no apunta a la perfección. Lo que más agradezco fue cuando hice un click y me empecé a mostrar en TikTok un poquito más real”, sostuvo.

La influencer también reconoció que la repercusión que tuvo su supuesto vínculo con el piloto argentino modificó su relación con las redes y con la exposición pública.

Me está costando un poco más todo lo que es exposición. Después de lo de Colapinto, esa falsa relación, el ‘che, está con la hija de Maru Botana’, ‘la hija de Maru Botana es una diosa’”, recordó.

En ese contexto, admitió que los comentarios sobre su físico comenzaron a generarle una presión que no quiere sostener. “Me incomoda, me impongo a mí misma que ‘Sofía debés ser linda’”, confesó.

Lejos de querer convertirse en una figura asociada únicamente con su imagen, Solá explicó que busca construir una comunidad en la que sus seguidores puedan identificarse con situaciones cotidianas, errores y experiencias reales.

“Hoy están todos mostrando algo en redes como lo estético, lo lindo... Esa cosa de ‘quiero ser ella’, ‘deseo ser ella’”, analizó. Y contrapuso esa tendencia con el tipo de contenido que le interesa generar: “Algo más como amigable, que genere esa cercanía de que somos todos seres humanos y todos cometemos errores y tenemos una vida con altos y bajos”.

Sofía también reconoció que necesita tomarse un respiro para evitar que la exposición termine jugando en su contra. Según explicó, no quiere seguir imponiéndose exigencias relacionadas con su apariencia ni sentir que debe responder a las expectativas que otros depositan en ella.

“Estoy en un momento de pausa, no quiero tanta cámara encima porque me estoy exigiendo de más, con una presión que me termina jugando en contra”, expresó.

La joven cerró su reflexión con un mensaje sobre la importancia de mirar más allá de lo físico y valorar a las personas por su personalidad y su mundo interior.

“Seamos reconocidos por lo que tenemos adentro, más allá de la belleza superficial”, pidió.

Las especulaciones sobre un posible acercamiento entre Sofía Solá y Franco Colapinto surgieron después de que usuarios detectaran varios likes del piloto desde su cuenta oficial de Instagram en publicaciones de la influencer.

Esas interacciones despertaron comentarios y alimentaron las versiones sobre un eventual interés sentimental. Sin embargo, esos indicios no confirmaron la existencia de una relación entre ambos.

En pocas palabras

  • Sofía Solá: La hija de Maru Botana expresó su incomodidad por ser famosa solo por su apariencia física.
  • Redes sociales: Cuestionó que las conversaciones sobre ella giren en torno a su físico, pidiendo ser reconocida por su interior.
  • Pausa y realismo: Busca un contenido más auténtico y cercano, alejándose de la exposición y la exigencia de perfección.
Resumen generado por Thinkindot AI
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