Fuerte señal: el video de La Joaqui que disparó rumores de ruptura con Luck Ra

Las dudas no tardaron en trasladarse a plataformas como TikTok y X, donde se multiplicaron los comentarios. “¿Luck Ra y La Joaqui terminaron?” y “¿Qué pasó con La Joaqui?” fueron algunas de las preguntas más repetidas, mientras que otros usuarios señalaron directamente a Tuli Acosta como un posible eje del conflicto.

La situación tomó aún más fuerza luego de que La Joaqui hiciera un comentario en PLP, el programa de Luzu TV. Allí, sin dar nombres concretos, deslizó una frase que alimentó las versiones: “Me habló una persona muy cercana y me dijo: ‘Todo lo que sentís negativo de esta persona es así. Ojo’”. Su declaración, ambigua pero contundente, fue rápidamente analizada por los seguidores, que no tardaron en vincularla con la bailarina.

TIK TOK La Joaqui

A partir de ese momento, las redes se llenaron de conjeturas e incluso comparaciones con otros escándalos mediáticos del pasado, con algunos mensajes especialmente críticos hacia Tuli Acosta.

Sin embargo, no todo apunta a una ruptura definitiva. En medio del revuelo, varios fans destacaron que Luck Ra continúa teniendo gestos románticos públicos hacia La Joaqui. Según remarcaron, el cantante le habría obsequiado flores recientemente y sigue interactuando con cariño en sus publicaciones.

De hecho, una usuaria intentó llevar calma en medio del debate al señalar: “Hace 3 horas él le puso ‘Te amo mi amor’ en un video, no se separaron gente”. Mientras tanto, las especulaciones siguen creciendo y el vínculo entre los artistas permanece bajo la atenta mirada de todos.

Posteos deLuck Ra y Tuli Acosta

Cuál fue la inesperada broma que La Joaqui le hizo a Luck Ra con su camioneta

Este verano, La Joaqui volvió a captar la atención en redes sociales al publicar en TikTok una desopilante broma dirigida a su novio, Luck Ra. La artista decidió registrar el momento exacto en que el cantante descubría que su camioneta había sido completamente intervenida… ¡y pintada de rosa!

En el video, la referente de la escena urbana contó el detrás de escena de la situación y explicó por qué había estado utilizando el vehículo del cordobés durante varios días. Según relató, se había quedado sin auto propio, por lo que él no dudó en prestarle el suyo. Pero lejos de limitarse a devolverlo sin más, ella optó por sumar un toque personal que no pasaría desapercibido.

“Amigos personales, acompáñenme a hacerle una broma a Facu. Como saben, le robé la camioneta todas estas semanas porque yo estaba sin auto entonces él me prestó la suya”, expresó la cantante, anticipando lo que estaba por venir.

Entre carcajadas, La Joaqui detalló la idea que había tenido: “Me pareció gracioso hacerle una broma y ploteársela de rosa”. Incluso, dejó en claro que el gesto tenía una intención extra, más allá del humor: “Además de que marco bastante el territorio con eso. La camioneta rosa es de un chico con novia sí o sí”.

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Con intriga por la reacción de su pareja, sumó: “No sé si se va a enojar o le va a gustar, pero los invito a ver qué pasa”. Acto seguido, fue hasta el lugar donde estaba Luck Ra y lo llamó para que abriera el portón. “Te traje tu camioneta de vuelta”, le anunció, sin revelar el cambio.

La escena no tardó en volverse viral. Al ver su vehículo completamente ploteado en un tono rosa bebé, el cantante no pudo ocultar su sorpresa y se llevó las manos al rostro. En tono de broma, incluso amagó con cerrar el portón, dejando afuera tanto a su novia como a la camioneta intervenida.

“¡No te enojes, bebé! Te enojaste”, lanzó ella, divertida por la situación. Él, intentando disimular entre risas, respondió: “Tengo muchas sensaciones”.

Sin dar el brazo a torcer, La Joaqui insistió: “¿No te gustó?”. Finalmente, el músico cerró con humor: “Lo voy a tener que volver a plotear al color original, pero para estas semanas, está bien”.