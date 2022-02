Se quiso casar con su novio por la ciudadanía y él se negó: "Hay que hacerlo por amor"

image.png

Muchos internautas respondieron al posteo contando las diversas formas que hay de obtener la ciudadanía de distintos países (entre los que se destacaron España e Italia) sin la necesidad de casarse.

Sin embargo, otros internautas citaron el tuit y brindaron su opinión con respecto a la relación de Paula y su novio argumentando que “había falta de amor”. Ante esta situación, la protagonista de la historia tuvo que agregar otro posteo aclarando lo ocurrido.

“Che, obvio que mi novio me ama, pero él quiere que me case por amor, no por la ciudadanía”, añadió Paula. Si bien habrá que ver si Paula finalmente puede obtener o no la ciudadanía europea, lo importante es que la relación marcha muy bien.