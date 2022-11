Impactante

Se suicidó una nena de 13 años: antes de matarse grabó un video responsabilizando a su familia

En la filmación aparecen los rostros de 4 hombres y 2 mujeres, que serían sus abusadores o cómplices. "Me quitaron la vida, me la arrebataron" escribió. Sus compañeros aseguran que la madre la "entregaba" para no pagar alquiler.