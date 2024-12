Se supo la abultada cifra que le reclama Wanda Nara a Yanina Latorre

“Voy a explicar lo siguiente: yo doy información de los temas que ella sube. Ella sube chats y borra, ella sube foto de las hijas y borra. Ella cuenta todo y borra”, explicó la rubia.

“El Juez dijo que todo es confidencial salvo lo interés general: cuando una persona es pública y todo lo que cuente y suban las redes pasa a ser de interés general”, indicó la periodista.

Yanina dijo que Wanda tiene algo en su contra, que otro Periodista subió grabaciones en las que se escucha la voz de las hijas y no pasó nada.

Y, le advirtió a Wanda: “ella me quiere callar a mí de alguna manera, cobrarme diez palos que no te los voy a pagar… porque no a lugar los diez palos porque solo hablé de todo lo que ellos hacen”.