Yanina Latorre filtró el chat que confirma la separación de Pampita y ya tendría nuevo amor

Sobre la reacción de la modelo, contó que la agarró totalmente desprevenida y que buscaría recomponer la relación con el polista: “Ella no se lo esperaba, la dejó él. Apuesta a ese vínculo, a volver”.

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Qué dijo Moria Casán sobre la separación de Pampita y Martín Pepa

El supuesto final de la relación entre Pampita y Martín Pepa sigue generando repercusiones, y una de las voces que se metió de lleno en el tema fue Moria Casán. Desde su programa en El Trece, la conductora no esquivó la polémica y opinó sin filtros sobre la situación sentimental de la modelo, en un contexto donde los rumores no paran de crecer.

Fiel a su estilo directo y provocador, Moria lanzó una primera frase que marcó el tono de su análisis y dejó en claro su mirada sobre el presente de Carolina: “Es muy dejada. No lo puedo creer ”.

“¿Carolina ‘Pampita’ Ardohain estás separada de Martín Pepa? Además, ellos tienen un contrato VIP ‘primero lo voy a decir yo, no voy a quedar como una cornuda. Si tenés otra minita guardala hasta que se sepa, pero a mí no me corneás más’. Es muy dejada Pampita. Muy dejada”, construyó un discurso dirigiéndose de manera directa a la protagonista de esta historia.

En la misma línea, la diva sumó otra de sus clásicas frases con doble lectura, deslizando una referencia que muchos interpretaron como una indirecta vinculada a supuestas infidelidades: “Empezamos con el modo alce. Aparece el alce y se complica. No digo que sea el caso de ella”.

En ese contexto, María Fernanda Callejón también se sumó al intercambio y aportó su visión, coincidiendo en parte con el planteo y agregando su propia lectura sobre el lugar que ocupa Pampita en el mundo del espectáculo. “Pampita es la más dejada porque es la más codiciada. Los hombres se acercan a ella para eso (ganar fama). Es una humillación que te metan los cuernos”, afirmó.

Mientras tanto, la modelo se mantiene al margen de la polémica y evita hacer declaraciones públicas. Sin confirmaciones oficiales, la versión de ruptura continúa tomando fuerza y mantiene en vilo al mundo del espectáculo, a la espera de una palabra que aclare el panorama.