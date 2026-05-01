Yanina Latorre filtró el chat que confirma la separación de Pampita y ya tendría nuevo amor

Yanina Latorre no se conformó con los primeros datos que empezaron a circular sobre la separación de Pampita y Martín Pepa y fue por más. Con su estilo, aseguró que profundizó en la información y que lo que tiene ahora es contundente.
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Apareció el chat que confirmaría la separación de Pampita y Martín Pepa: dónde estaría la modelo y con quién, según reveló Yanina Latorre.
Yanina Latorre no se conformó con los primeros datos que empezaron a circular sobre la separación de Pampita y Martín Pepa y fue por más. Con su estilo, aseguró que profundizó en la información y que lo que tiene ahora es contundente.
Al aire de su programa en El Observador, la conductora no solo dio por terminada la relación, sino que también sumó un dato explosivo sobre el presente de la modelo. Según contó, Carolina ya habría dado vuelta la página y estaría en Miami, disfrutando con su nuevo (o viejo) amor.
El nombre que puso sobre la mesa sacudió todo: Cochito López, un viejo conocido de la modelo que vuelve a aparecer en escena y le suma aún más misterio, dado que también se encuentra en dicha ciudad. ¿Casualidad o causalidad?
“Tengo la información: se separó Pampita. Te voy a leer el chat de ella con otra persona: ‘Sí, me separé, no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a pasar las penas’. ¿Quién está en Miami? Cochito López. Él subió una foto de una palmera”, anunció Yanina desaforadamente.
Sobre la reacción de la modelo, contó que la agarró totalmente desprevenida y que buscaría recomponer la relación con el polista: “Ella no se lo esperaba, la dejó él. Apuesta a ese vínculo, a volver”.
El supuesto final de la relación entre Pampita y Martín Pepa sigue generando repercusiones, y una de las voces que se metió de lleno en el tema fue Moria Casán. Desde su programa en El Trece, la conductora no esquivó la polémica y opinó sin filtros sobre la situación sentimental de la modelo, en un contexto donde los rumores no paran de crecer.
Fiel a su estilo directo y provocador, Moria lanzó una primera frase que marcó el tono de su análisis y dejó en claro su mirada sobre el presente de Carolina: “Es muy dejada. No lo puedo creer ”.
“¿Carolina ‘Pampita’ Ardohain estás separada de Martín Pepa? Además, ellos tienen un contrato VIP ‘primero lo voy a decir yo, no voy a quedar como una cornuda. Si tenés otra minita guardala hasta que se sepa, pero a mí no me corneás más’. Es muy dejada Pampita. Muy dejada”, construyó un discurso dirigiéndose de manera directa a la protagonista de esta historia.
En la misma línea, la diva sumó otra de sus clásicas frases con doble lectura, deslizando una referencia que muchos interpretaron como una indirecta vinculada a supuestas infidelidades: “Empezamos con el modo alce. Aparece el alce y se complica. No digo que sea el caso de ella”.
En ese contexto, María Fernanda Callejón también se sumó al intercambio y aportó su visión, coincidiendo en parte con el planteo y agregando su propia lectura sobre el lugar que ocupa Pampita en el mundo del espectáculo. “Pampita es la más dejada porque es la más codiciada. Los hombres se acercan a ella para eso (ganar fama). Es una humillación que te metan los cuernos”, afirmó.
Mientras tanto, la modelo se mantiene al margen de la polémica y evita hacer declaraciones públicas. Sin confirmaciones oficiales, la versión de ruptura continúa tomando fuerza y mantiene en vilo al mundo del espectáculo, a la espera de una palabra que aclare el panorama.