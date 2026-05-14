ANSES paga más de $245.000 por única vez: quiénes pueden acceder al beneficio en mayo

Pueden solicitarla:
- Trabajadores registrados en relación de dependencia
- Personas que cobran mediante una ART
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
- Trabajadores de temporada
- Titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra del Atlántico Sur
Una de las particularidades más importantes es que ambos cónyuges pueden iniciar el trámite si cumplen las condiciones exigidas. En esos casos, cada uno cobra el monto completo de la asignación.
AUH
AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES
Cuáles son los requisitos para acceder al pago
Además de estar dentro de los grupos habilitados, ANSES exige cumplir determinadas condiciones vinculadas a ingresos, documentación y antigüedad laboral.
Requisitos económicos
- El ingreso familiar total no puede superar los $5.792.487 brutos
- Ninguno de los integrantes puede tener ingresos individuales superiores a $2.896.244
Requisitos generales
- Presentar el certificado de matrimonio civil
- Tener DNI actualizado
- Contar con al menos seis meses de antigüedad laboral al momento del casamiento
- Realizar el trámite dentro de los dos meses y hasta los dos años posteriores a la fecha del matrimonio
Cómo hacer el trámite en Mi ANSES
El trámite puede realizarse de manera online desde la plataforma oficial del organismo.
Los pasos son:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados
- Entrar en la sección Atención Virtual
- Seleccionar Asignaciones de Pago Único
- Adjuntar la documentación solicitada, incluyendo el acta de matrimonio
También se puede hacer presencialmente
Quienes prefieran realizar la gestión de manera presencial pueden solicitar un turno y acercarse a una oficina de ANSES.
Además, el organismo mantiene habilitada la línea telefónica 130 para consultas y gestión de turnos.
Un beneficio poco conocido que sigue vigente
Aunque muchas personas desconocen esta ayuda, la Asignación por Matrimonio continúa vigente y representa un ingreso extra importante para parejas recién casadas.
Con los valores actualizados de mayo, el pago individual supera los $123.000 y, cuando ambos integrantes cumplen los requisitos, el beneficio total puede transformarse en un refuerzo económico de más de $245.000 para el hogar.