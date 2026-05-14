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ANSES paga más de $245.000 por única vez: quiénes pueden acceder al beneficio en mayo

La Asignación por Matrimonio de ANSES se paga una sola vez y puede ser cobrada por ambos integrantes de la pareja. Cada beneficiario recibirá $123.307 durante mayo de 2026.

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ANSES paga más de $245.000 por única vez: quiénes pueden acceder al beneficio en mayo

ANSES paga más de $245.000 por única vez: quiénes pueden acceder al beneficio en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente una de las ayudas económicas menos conocidas del sistema previsional: la Asignación de Pago Único (APU) por matrimonio. Se trata de un beneficio destinado a personas que hayan contraído matrimonio civil y cumplan determinados requisitos laborales y de ingresos.

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Durante mayo de 2026, el organismo abonará un monto de $123.307 por cada beneficiario habilitado. Sin embargo, como la prestación puede ser solicitada por ambos integrantes de la pareja, el ingreso total del hogar puede superar los $245.000.

La ayuda forma parte del esquema de Asignaciones de Pago Único, un conjunto de beneficios extraordinarios que se pagan una sola vez y no requieren renovaciones mensuales.

Quiénes pueden cobrar la asignación por matrimonio

ANSES aclaró que esta prestación no está disponible para todos los beneficiarios del sistema, sino únicamente para determinados grupos laborales y sociales.

Pueden solicitarla:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia
  • Personas que cobran mediante una ART
  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
  • Trabajadores de temporada
  • Titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra del Atlántico Sur

Una de las particularidades más importantes es que ambos cónyuges pueden iniciar el trámite si cumplen las condiciones exigidas. En esos casos, cada uno cobra el monto completo de la asignación.

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Cuáles son los requisitos para acceder al pago

Además de estar dentro de los grupos habilitados, ANSES exige cumplir determinadas condiciones vinculadas a ingresos, documentación y antigüedad laboral.

Requisitos económicos

  • El ingreso familiar total no puede superar los $5.792.487 brutos
  • Ninguno de los integrantes puede tener ingresos individuales superiores a $2.896.244

Requisitos generales

  • Presentar el certificado de matrimonio civil
  • Tener DNI actualizado
  • Contar con al menos seis meses de antigüedad laboral al momento del casamiento
  • Realizar el trámite dentro de los dos meses y hasta los dos años posteriores a la fecha del matrimonio

Cómo hacer el trámite en Mi ANSES

El trámite puede realizarse de manera online desde la plataforma oficial del organismo.

Los pasos son:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
  • Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados
  • Entrar en la sección Atención Virtual
  • Seleccionar Asignaciones de Pago Único
  • Adjuntar la documentación solicitada, incluyendo el acta de matrimonio

También se puede hacer presencialmente

Quienes prefieran realizar la gestión de manera presencial pueden solicitar un turno y acercarse a una oficina de ANSES.

Además, el organismo mantiene habilitada la línea telefónica 130 para consultas y gestión de turnos.

Un beneficio poco conocido que sigue vigente

Aunque muchas personas desconocen esta ayuda, la Asignación por Matrimonio continúa vigente y representa un ingreso extra importante para parejas recién casadas.

Con los valores actualizados de mayo, el pago individual supera los $123.000 y, cuando ambos integrantes cumplen los requisitos, el beneficio total puede transformarse en un refuerzo económico de más de $245.000 para el hogar.

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