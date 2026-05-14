ANSES paga más de $245.000 por única vez: quiénes pueden acceder al beneficio en mayo

Pueden solicitarla:

Trabajadores registrados en relación de dependencia

Personas que cobran mediante una ART

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Trabajadores de temporada

Titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra del Atlántico Sur

Una de las particularidades más importantes es que ambos cónyuges pueden iniciar el trámite si cumplen las condiciones exigidas. En esos casos, cada uno cobra el monto completo de la asignación.

AUH AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES

Cuáles son los requisitos para acceder al pago

Además de estar dentro de los grupos habilitados, ANSES exige cumplir determinadas condiciones vinculadas a ingresos, documentación y antigüedad laboral.

Requisitos económicos

El ingreso familiar total no puede superar los $5.792.487 brutos

Ninguno de los integrantes puede tener ingresos individuales superiores a $2.896.244

Requisitos generales

Presentar el certificado de matrimonio civil

Tener DNI actualizado

Contar con al menos seis meses de antigüedad laboral al momento del casamiento

Realizar el trámite dentro de los dos meses y hasta los dos años posteriores a la fecha del matrimonio

Cómo hacer el trámite en Mi ANSES

El trámite puede realizarse de manera online desde la plataforma oficial del organismo.

Los pasos son:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

con CUIL y Clave de la Seguridad Social Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados

Entrar en la sección Atención Virtual

Seleccionar Asignaciones de Pago Único

Adjuntar la documentación solicitada, incluyendo el acta de matrimonio

También se puede hacer presencialmente

Quienes prefieran realizar la gestión de manera presencial pueden solicitar un turno y acercarse a una oficina de ANSES.

Además, el organismo mantiene habilitada la línea telefónica 130 para consultas y gestión de turnos.

Un beneficio poco conocido que sigue vigente

Aunque muchas personas desconocen esta ayuda, la Asignación por Matrimonio continúa vigente y representa un ingreso extra importante para parejas recién casadas.

Con los valores actualizados de mayo, el pago individual supera los $123.000 y, cuando ambos integrantes cumplen los requisitos, el beneficio total puede transformarse en un refuerzo económico de más de $245.000 para el hogar.