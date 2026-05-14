¿Te dejó de hablar? La razón astrológica por la que algunos signos "se borran" este mes.

En la era de la hiperconectividad, un mensaje sin respuesta se siente como una declaración de guerra emocional. Sin embargo, en este mayo de 2026, el clima astral nos está proponiendo una dinámica diferente que choca de frente con nuestra ansiedad digital. No todo silencio es desprecio, y no todo "visto" es una señal de que el vínculo se terminó. Estamos atravesando un periodo donde la energía de sombra de varios signos se activa como un mecanismo de defensa ante la saturación del entorno. Entender que el otro puede estar en un proceso de recalibración interna es la clave para sobrevivir a la semana sin arruinar relaciones que solo necesitan un respiro.