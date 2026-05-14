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"GHOSTING" ASTRAL

¿Te dejó de hablar? La razón astrológica por la que algunos signos "se borran" este mes.

Antes de borrar su número o hundirte en el drama, mirá al cielo. Analizamos por qué la configuración planetaria de esta semana está empujando a ciertos signos a un retiro forzado y cómo aprender a leer sus silencios según su elemento.

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¿Te dejó de hablar? La razón astrológica por la que algunos signos se borran este mes.

En la era de la hiperconectividad, un mensaje sin respuesta se siente como una declaración de guerra emocional. Sin embargo, en este mayo de 2026, el clima astral nos está proponiendo una dinámica diferente que choca de frente con nuestra ansiedad digital. No todo silencio es desprecio, y no todo "visto" es una señal de que el vínculo se terminó. Estamos atravesando un periodo donde la energía de sombra de varios signos se activa como un mecanismo de defensa ante la saturación del entorno. Entender que el otro puede estar en un proceso de recalibración interna es la clave para sobrevivir a la semana sin arruinar relaciones que solo necesitan un respiro.

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El fenómeno del silencio por elementos

Para decodificar lo que está pasando, debemos alejarnos de la interpretación personal y observar los elementos. Los signos de Aire, por ejemplo, suelen ser los más rápidos en responder, pero bajo la tensión actual de mayo, sus mentes están tan saturadas de información que el acto de contestar un "hola" les pesa como una obligación burocrática. Por otro lado, los signos de Agua están sumergidos en mareas emocionales tan profundas que las palabras simplemente no alcanzan para explicar lo que sienten, prefiriendo el mutismo antes que la superficialidad.

Esta "fase de sombra" no es un acto de crueldad, sino una necesidad de preservar la propia energía. En lugar de exigir respuestas inmediatas, la astrología de relaciones nos invita a leer el silencio como un idioma más. Si entendemos que cada elemento tiene una forma distinta de procesar el colapso, podemos quitarle peso al drama vincular y darle espacio al otro para que regrese cuando su cielo interno esté más despejado. A continuación, detallamos cómo opera esta desaparición estratégica signo por signo.

Signos de Fuego: El fuego que se apaga para no quemar

  • Aries: Cuando Aries desaparece, no es por falta de ganas, sino por exceso de frustración. Si no pueden ser el motor dinámico que todos esperan, prefieren recluirse hasta recuperar su chispa. No los presiones; si los obligás a hablar en su fase de sombra, te vas a encontrar con una respuesta cortante que podrías haber evitado con un poco de paciencia.

  • Leo: El silencio de Leo suele ser un síntoma de que su brillo está en reserva. Desaparecen cuando sienten que no tienen nada "digno" de mostrar o cuando están procesando un golpe a su orgullo. Necesitan soledad para lamerse las heridas y volver a salir al ruedo con la frente en alto; el "visto" es su forma de decir que el escenario está cerrado por mantenimiento.

  • Sagitario: Si el centauro no contesta, es porque se siente atrapado. Mayo los está obligando a mirar detalles que detestan, y su forma de rebelarse es el escapismo. Pueden estar a tu lado físicamente pero a kilómetros de distancia mental. Dejalos que galopen solos un rato; su lealtad no está en duda, solo su capacidad de sostener conversaciones banales en momentos de crisis.

Signos de Tierra: El refugio en el trabajo y la estructura

  • Tauro: Su silencio es pura inercia. Tauro necesita tiempo para procesar los cambios, y este mes los está desafiando más de la cuenta. Si te clavan el visto, es porque están rumiando una decisión o simplemente están demasiado cansados para la interacción social. Para ellos, el silencio es una forma de ahorro energético esencial para no colapsar.

  • Virgo: Desaparecen porque están analizando todo lo que salió mal. Su fase de sombra es una espiral de autocrítica que les impide conectar con el afuera. No te lo tomes como algo personal; probablemente estén obsesionados con un detalle laboral o un error mínimo. El silencio de Virgo es una señal de que su sistema operativo está haciendo un escaneo profundo de virus.

  • Capricornio: Cuando el "Cabra" se borra, es porque está en modo supervivencia productiva. No tienen espacio mental para el intercambio emocional si sienten que sus metas están en peligro. Su retiro es pragmático: si hablar con vos no soluciona el problema urgente que tienen en frente, pasará a un segundo plano hasta que la agenda se libere.

Signos de Aire: El cortocircuito mental

  • Géminis: Es raro que Géminis se calle, pero cuando lo hace, es porque sus dos versiones están discutiendo entre sí. La saturación de estímulos de mayo los deja mudos. El "visto" de Géminis es un síntoma de agotamiento neuronal; simplemente no pueden procesar una idea más sin entrar en cortocircuito. Dales aire, literalmente.

  • Libra: Su desaparición es un intento de evitar el conflicto. Si sienten que una conversación puede alterar su equilibrio o si tienen que tomar una postura incómoda, prefieren la invisibilidad. El silencio de Libra es su forma de diplomacia pasiva: si no dicen nada, creen que no rompen nada. El problema es que el silencio también es una respuesta.

  • Acuario: Son los maestros del ghosting astral. Para Acuario, desaparecer es natural cuando necesitan objetividad. Se alejan para mirar el vínculo desde un telescopio y entender qué lugar ocupás en su vida. No es falta de afecto, es una necesidad de espacio sideral. Si intentás invadir ese vacío, solo vas a lograr que se alejen más rápido.

Signos de Agua: El repliegue hacia las profundidades

  • Cáncer: Su silencio es un caparazón. Si se sienten heridos o vulnerables, se retiran hacia adentro para protegerse. El "visto" de Cáncer es un grito silencioso que pide contención, pero solo de quienes realmente saben leer su lenguaje no verbal. Si desaparecen, es porque necesitan validar sus sentimientos en soledad antes de compartirlos.

  • Escorpio: El silencio es su hábitat natural cuando están transformando algo. Si Escorpio no te habla, es porque está en medio de un proceso de muerte y renacimiento interno. No intentes sacarlos de ahí a la fuerza; su sombra es densa pero necesaria. Cuando terminen de procesar la intensidad de este mayo, volverán con una profundidad renovada.

  • Piscis: Se pierden en su propio océano. A veces Piscis no te contesta porque se olvidó de que el mundo material existe. Están procesando energías sutiles y el plano del chat les parece demasiado frío y limitado. Su retiro es espiritual y onírico; no están enojados, simplemente están en otra dimensión donde las palabras no son necesarias.

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