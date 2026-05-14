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Descuentos para jubilados de ANSES: cómo obtener los reintegros de hasta $25.000

Se estableció el programa de beneficios económicos para el sector pasivo durante el quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la vigencia de las devoluciones automáticas en compras, permitiendo que los jubilados de ANSES en mayo optimicen el rendimiento de sus haberes mediante reintegros en comercios.

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Descuentos para jubilados de ANSES: cómo obtener los reintegros de hasta $25.000

Descuentos para jubilados de ANSES: cómo obtener los reintegros de hasta $25.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene operativa la red federal de descuentos para acompañar el bolsillo de los adultos mayores. Se informa que mediante la utilización de la tarjeta de débito vinculada al cobro de haberes, los beneficiarios acceden a reintegros directos en supermercados y farmacias adheridas de todo el país. Esta medida de la Administración Nacional de la Seguridad Social busca mitigar el peso de los gastos fijos mensuales.

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Este esquema que coordina la Administración Nacional de la Seguridad Social funciona mediante acreditaciones automáticas, devolviendo un porcentaje del gasto a la cuenta bancaria del titular. Se confirma que este beneficio es compatible con el cobro de la jubilación mínima y el bono extraordinario de mayo. Para los jubilados de la ANSES, esta herramienta representa una transferencia indirecta de recursos que potencia el poder adquisitivo frente a los precios estacionales.

¿Cómo funciona el sistema de reintegros de $25.000 mensuales?

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Descuentos para jubilados de ANSES: c&oacute;mo obtener los reintegros de hasta $25.000

Descuentos para jubilados de ANSES: cómo obtener los reintegros de hasta $25.000

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social permite obtener devoluciones de entre el 10% y el 20% según el rubro y el comercio. El tope de reintegro mensual se sitúa en los $25.000, suma que se acredita de forma automática en la cuenta del jubilado dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la realización de la compra con la tarjeta de débito oficial de la ANSES.

Se establece que el ahorro es acumulable por cada beneficio que perciba el titular. En el caso de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el beneficio se aplica de manera federal en todos los locales integrados al programa. Se informa que no se requieren inscripciones previas para gozar de estos descuentos, facilitando que el sector pasivo recupere parte del costo de la canasta básica alimentaria y sanitaria durante mayo de 2026.

¿En qué comercios se aplican los descuentos para jubilados?

Se confirma que los sectores con mayor red de locales adheridos son las cadenas de supermercados, farmacias, ópticas y comercios de indumentaria. Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden consultar el listado completo de negocios participantes en el portal oficial del organismo previsional, filtrando por localidad y rubro para ubicar los puntos de venta más cercanos a su domicilio.

Se establece que esta iniciativa busca fomentar el uso de medios electrónicos de pago y mejorar la seguridad en las transacciones del sector pasivo. Al evitar el retiro de efectivo, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social operan de forma más resguardada y acceden a los reintegros automáticos. Se recomienda solicitar siempre el ticket fiscal para verificar que el beneficio se haya procesado correctamente por la entidad bancaria donde se percibe el haber.

¿Cómo consultar los beneficios vigentes en Mi ANSES?

Se informa que los titulares pueden ingresar con su CUIL al sitio web de la Administración Nacional de la Seguridad Social para visualizar las promociones exclusivas del mes de mayo.

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