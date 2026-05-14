Descuentos para jubilados de ANSES: cómo obtener los reintegros de hasta $25.000

Se establece que el ahorro es acumulable por cada beneficio que perciba el titular. En el caso de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el beneficio se aplica de manera federal en todos los locales integrados al programa. Se informa que no se requieren inscripciones previas para gozar de estos descuentos, facilitando que el sector pasivo recupere parte del costo de la canasta básica alimentaria y sanitaria durante mayo de 2026.

¿En qué comercios se aplican los descuentos para jubilados?

Se confirma que los sectores con mayor red de locales adheridos son las cadenas de supermercados, farmacias, ópticas y comercios de indumentaria. Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden consultar el listado completo de negocios participantes en el portal oficial del organismo previsional, filtrando por localidad y rubro para ubicar los puntos de venta más cercanos a su domicilio.

Se establece que esta iniciativa busca fomentar el uso de medios electrónicos de pago y mejorar la seguridad en las transacciones del sector pasivo. Al evitar el retiro de efectivo, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social operan de forma más resguardada y acceden a los reintegros automáticos. Se recomienda solicitar siempre el ticket fiscal para verificar que el beneficio se haya procesado correctamente por la entidad bancaria donde se percibe el haber.

¿Cómo consultar los beneficios vigentes en Mi ANSES?

Se informa que los titulares pueden ingresar con su CUIL al sitio web de la Administración Nacional de la Seguridad Social para visualizar las promociones exclusivas del mes de mayo.