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Fuerte comunicado del Arzobispado

Por qué la Iglesia Católica rechaza a San La Muerte: la gigante imagen que generó escándalo en Santiago del Estero

La inauguración de una gigantesca figura de San La Muerte en Santiago del Estero desató una fuerte controversia luego de que la Iglesia católica difundiera un duro comunicado contra este tipo de prácticas y advirtiera sobre los riesgos de mezclar la fe cristiana con creencias esotéricas y supersticiosas.

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La polémica imagen de San La Muerte que causó el rechazo de la Iglesia Católica.

La polémica imagen de San La Muerte que causó el rechazo de la Iglesia Católica.

La instalación de una enorme figura de San La Muerte en Santiago del Estero desató una fuerte controversia luego de que la Iglesia católica local difundiera un duro comunicado en el que cuestionó estas prácticas y pidió a los fieles no participar de rituales vinculados a dicha devoción popular.

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El caso tomó gran repercusión en los últimos días tras la inauguración de un santuario ubicado en la localidad de La Bajada, departamento Banda, donde se levantó una gigantesca imagen del esqueleto con túnica negra que representa a San La Muerte. El predio incluye velas, ofrendas y una mezcla de símbolos católicos con elementos ligados a devociones populares.

La estructura, de casi 13 metros de altura, cuenta además con iluminación en los ojos, un detalle que generó fuerte repercusión y múltiples comentarios en redes sociales tras viralizarse fotos y videos del lugar.

El comunicado de la Iglesia contra San La Muerte

Vicente Bokalic

Desde el Arzobispado de Santiago del Estero, encabezado por el cardenal Vicente Bokalic, remarcaron que la Iglesia “no reconoce” el culto a San La Muerte y advirtieron sobre los riesgos de mezclar la fe cristiana con prácticas esotéricas o creencias ajenas al Evangelio.

“La Iglesia desea recordar con claridad que la auténtica fe católica no puede mezclarse con prácticas esotéricas, supersticiosas o sincretismos religiosos que terminan confundiendo la verdadera devoción cristiana”, señalaron desde el Arzobispado.

Y agregaron: “La fe en Jesucristo, único Señor y Salvador, vencedor del Mal y de la Muerte, nos llama a vivir una relación confiada con Dios, y no a buscar seguridades en elementos mágicos o creencias contrarias al Evangelio”.

En otro tramo del comunicado, las autoridades eclesiásticas sostuvieron que “ningún cristiano católico puede rendir culto a la muerte ni buscar en ella protección o salvación”, y remarcaron que “la verdadera fe está puesta únicamente en Jesucristo resucitado, vencedor de la muerte”.

Además, la Iglesia indicó que “resulta incompatible con la fe católica participar en rituales, promesas o prácticas vinculadas a San La Muerte”, y pidió a la comunidad “discernir y no dejarse confundir por expresiones religiosas que mezclan símbolos cristianos con creencias contrarias al Evangelio”.

“Los cristianos no debemos vivir con miedo a maldiciones, amenazas espirituales o poderes ocultos, porque nuestra confianza está puesta en Dios”, agregaron desde el Arzobispado.

Un culto popular que crece en el norte argentino

Historia de San La Muerte

Aunque la Iglesia católica rechaza oficialmente estas prácticas, el culto a San La Muerte mantiene una fuerte presencia en varias regiones del norte argentino, especialmente en Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y algunos sectores de Santiago del Estero.

La figura suele representarse como un pequeño esqueleto tallado en madera, hueso o metal, y sus seguidores le atribuyen poderes relacionados con la protección, la salud, el trabajo y la justicia. En algunos casos también se lo vincula con pedidos extremos y promesas personales.

Con el paso de los años, la devoción creció de manera informal y comenzó a ocupar espacios públicos y privados con alta exposición, algo que históricamente generó tensiones con la Iglesia católica.

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