Así es Mafalda Inmersiva, la experiencia que ya visitaron más de 55.000 personas

La muestra propone una manera diferente de conocer el mundo de Mafalda, sus amigos y las reflexiones que convirtieron a la historieta en un fenómeno internacional.

Durante un recorrido de aproximadamente 60 minutos, los visitantes atraviesan 14 salas distribuidas en 1.300 metros cuadrados, donde las viñetas cobran vida mediante recursos audiovisuales y tecnológicos.

Entre los principales atractivos se destacan:

Proyecciones inmersivas y videomapping , que transforman los espacios en escenarios inspirados en las historietas.

Animaciones fieles al trazo original de Quino , pensadas para conservar la identidad visual de los personajes.

Esculturas y pantallas interactivas , que invitan al público a participar de la experiencia.

Realidad virtual, que permite explorar el universo de Mafalda desde otra perspectiva.

La exposición fue desarrollada durante tres años y contó con la participación de más de 300 profesionales de diferentes disciplinas, con equipos de Argentina, España y Reino Unido.

Además, cuenta con la licencia exclusiva y el aval de los sucesores de Quino, quienes participaron del proceso creativo para garantizar que la propuesta respetara el espíritu de la obra original.

El reconocimiento de la Legislatura porteña a Mafalda Inmersiva

La distinción fue entregada durante una ceremonia en la sede de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se destacó el vínculo entre Mafalda y la identidad cultural porteña.

El diputado Matías López, impulsor de la iniciativa, celebró el reconocimiento y remarcó la importancia de que la muestra haya tenido su estreno mundial en Buenos Aires. "Mafalda es parte de la identidad de Buenos Aires y, aunque su obra trascendió fronteras, mantiene un vínculo muy especial con nuestra ciudad", expresó.

El legislador también destacó la capacidad de la experiencia para reunir a distintas generaciones. "Esta muestra permite que algunos revivan momentos de su infancia y que otros descubran por primera vez ese universo maravilloso", sostuvo.

Además, felicitó al equipo responsable de la exposición y a la familia de Quino por su trabajo para preservar el legado del historietista.

La emoción de los creadores y la familia de Quino

Damián Kirzner, director y productor general de Mafalda Inmersiva, señaló que la distinción representa un reconocimiento especial por tratarse de Buenos Aires, la ciudad donde nació el personaje. "Mafalda es parte de nuestra identidad cultural, de nuestra manera de pensar, de cuestionar y de mirar el mundo", afirmó.

Kirzner explicó que el principal desafío del proyecto fue encontrar una nueva forma de acercar la obra de Quino a públicos de distintas edades sin perder su esencia. "Porque la cultura también es preservar lo que nos identifica y encontrar nuevas maneras de mantenerlo vivo", agregó.

La familia Lavado, heredera del legado de Quino, también expresó su agradecimiento por el reconocimiento y destacó la vigencia de las reflexiones del historietista.

En su mensaje, recordó una de sus frases: "Uno lee la historia de la humanidad y el hombre no cambia, cambia la tecnología pero el comportamiento humano sigue siendo el mismo".

Para los familiares del artista, la exposición demuestra que las nuevas tecnologías pueden utilizarse para mantener viva una obra siempre que exista respeto por su autor y por su identidad original.

Hasta cuándo se puede visitar Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta

Tras superar los 55.000 visitantes en sus primeros 45 días, la organización confirmó que Mafalda Inmersiva continuará durante toda la temporada de verano.

La muestra permanecerá en el Centro Cultural Recoleta, en el barrio porteño de Recoleta, hasta marzo de 2027.

El proyecto tuvo su estreno mundial en Buenos Aires y está previsto que posteriormente inicie una gira internacional.