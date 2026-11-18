La versión de Juan Manuel Ramírez sobre por qué dejó a Martita Fort, según Pochi

Según Pochi, el joven le repitió una y otra vez que nunca se colgó de Martita ni buscó fama ni dinero, y también le aseguró, varias veces, que prefirió dar un paso al costado y disolver la pareja porque había cosas que no le cerraban ni lo hacían sentir cómodo, algo que podría haber pasado "porque los uruguayos son muy tradicionalistas en algunas cosas".

"Me dice: 'había cuestiones en las que ya no me sentía cómodo pero jamás saldría a decir nada de ella porque todos fueron muy buenos conmigo y yo siento que también fui bueno con ella. Nunca me colgué de su fama ni salí en sus videos'", contó Pochi. Y agregó: "Ella era territorial. Una vez le mandó un mensaje y le puso: 'ah bueno, estás beboteando en el sauna de mi casa mientras yo trabajo en Masterchef'. Ella marcaba territorio, le daba likes y eso. Lo trató de inseguro y a él lo impactó que dijera eso, podría haber dicho me separé y está todo bien".