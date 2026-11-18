Para realizar ese trabajo recurrieron a Agnieszka Grabska, una psiquiatra interpretada por Agnieszka Zulewska. Su relación con Anna iba mucho más allá del ámbito profesional: ambas eran amigas. Sin embargo, el caso las colocó ante una situación que terminaría destruyendo ese vínculo.

El sospechoso era Mariusz Trynkiewicz, interpretado por Michal Pawlik. La tarea de Grabska consistió en determinar si el hombre estaba en plenas facultades mentales y podía responder penalmente por sus actos.

La sinopsis oficial de Netflix resume el conflicto: "Cuando un infanticida condenado está a punto de ser libre, el pánico regresa a Polonia y se reaviva el conflicto moral entre la investigadora principal del caso y una psiquiatra".

El caso real que provocó la aprobación de la Ley de las Bestias

La historia de Mariusz Trynkiewicz ocurrió realmente. El hombre trabajaba como profesor en Piotrków Trybunalski, una localidad situada en el centro de Polonia.

En julio de 1988 asesinó a cuatro niños. El caso provocó una enorme conmoción y dio lugar a una investigación y un proceso judicial que terminaron con una de las condenas más severas previstas por la legislación de aquella época.

Durante el juicio se determinó que Trynkiewicz estaba en plenas facultades mentales. Por lo tanto, fue considerado responsable penalmente de los crímenes que había cometido.

En septiembre de 1989, el tribunal provincial de Piotrków lo condenó cuatro veces a muerte, una por cada asesinato.

Sin embargo, la situación cambió pocos meses después. En diciembre de ese mismo año, una amnistía modificó las penas y las convirtió en una condena de 25 años de prisión.

Las autoridades polacas comenzaron a enfrentarse a un problema que generó preocupación social y política. ¿Qué ocurriría cuando Trynkiewicz terminara de cumplir su condena? ¿Podría salir de prisión pese a que existieran temores sobre su posible comportamiento futuro? La discusión terminó convirtiéndose en un asunto legislativo de primer orden.

Cuántos episodios tiene y dónde ver La ley de las bestias

La nueva producción polaca está compuesta por cuatro episodios y se estrenó mundialmente en Netflix el 18 de noviembre de 2026.

La historia está inspirada en el caso real de Mariusz Trynkiewicz y en los acontecimientos que llevaron a Polonia a aprobar la legislación conocida como Ley de las Bestias.

Aunque algunos personajes y situaciones fueron construidos para la ficción, el caso criminal, las fechas fundamentales y el cambio legislativo forman parte de la historia real.

Tráiler oficial de La ley de las bestias en Netflix