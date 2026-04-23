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ESCÁNDALO GRABADO

Ritos y abusos contra nenas de 4 y 5 años: el horroroso caso argentino que detectó EE.UU.

Una investigación internacional puso la lupa sobre una familia. Entre sesiones religiosas y dispositivos electrónicos, los peritos descubrieron una trama de abusos y distribución de material sexual que conmociona a una provincia.

El horror detrás del rito: un adolescente abusó a dos nenas de 4 y 5 años y grabó los ataques

El horror detrás del rito: un adolescente abusó a dos nenas de 4 y 5 años y grabó los ataques

Una alerta proveniente de Estados Unidos fue la llave que abrió la puerta a una investigación estremecedora en el barrio Juan Díaz de Solís Ampliación, en Santiago del Estero. Lo que comenzó como un reporte de inteligencia digital terminó con la detención de un matrimonio y su hijo adolescente.

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La denunciante dijo que el terrible episodio se desarrolló en un baño del Club Alemán. (Foto: gentileza El Sol).

El joven sería el principal acusado de haber abusado sexualmente de dos nenas de 4 y 5 años, mientras que sus padres fueron acusados de haber distribuido el material de abuso sexual infantil.

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El operativo y los detenidos: la conexión digital y el hallazgo forense

Bajo las órdenes de la jueza Érika Casagrande Valdueza y la coordinación de las fiscales Érika Leguizamón, Yésica Lucas y Vanina Aguilera, el Departamento Trata de Personas irrumpió en la vivienda familiar.

Los detenidos son un joven de 16 años y sus padres, quienes fueron identificados como R. D. P., un docente de Educación Especial, y una mujer de iniciales P. A. R.

La investigación se disparó tras un correo electrónico de un organismo especializado estadounidense que detectó la creación y tráfico de material de abuso sexual infantil (MASI) desde una IP localizada en la capital santiagueña.

Durante un allanamiento que se extendió por siete horas, los peritos no solo secuestraron celulares y computadoras, sino que lograron identificar el lugar exacto donde dos nenas de 4 y 5 años fueron vulneradas y grabadas.

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Además, se incautaron prendas de vestir que serían clave para identificar a las víctimas mediante cotejos de ADN.

Frente a esto, el adolescente fue imputado por los delitos de tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, además de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.

En el caso de sus padres, fueron acusados de tenencia con fines de distribución, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, así como de corrupción de menores.

Ritos umbanda: ¿La pantalla del abuso?

Uno de los puntos más oscuros del caso radica en las actividades sociales de la familia. Los investigadores descubrieron que en el domicilio se realizaban reuniones de la religión umbanda.

La hipótesis principal: mientras los adultos participaban de los rituales y ceremonias, el adolescente habría aprovechado esos momentos para someter a las menores.

Actualmente, la causa se encuentra bajo secreto de sumario. Se espera que en las próximas horas se cite a otros integrantes de la comunidad religiosa para determinar si existen más víctimas o si hubo complicidad por parte de terceros en esta red de horror local.

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