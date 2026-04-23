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Negociaciones entre Israel y Líbano, e Irán y EE.UU. en tensión: cómo sigue el conflicto en Medio Oriente

El tono de las reuniones es más favorable que las de Irán y EE.UU. El motivo central es cómo desarticular el poder de Hezbollah en suelo libanés desde donde ataca a Israel.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Trump autorizó a atacar y destruir a iraníes que sigan colocando minas en el estrecho de Ormuz.( Foto: A24.com)

Trump autorizó a atacar y destruir a iraníes que sigan colocando minas en el estrecho de Ormuz.( Foto: A24.com)

Mientras los Estados Unidos e Irán continúan envueltos en una maraña de acusaciones y amenazas que sólo dificultan su propia discusión por la guerra que ya lleva dos meses y medio, en Washington se respira otro aire: Israel y Líbano mantienen las negociaciones, algo histórico que no sucedía desde 1993. El verdadero centro de las discusiones es Hezbollah, el grupo terrorista que actúa desde Líbano contra Israel.

Leé también Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones mediados por EEUU mientras crece la tensión con Irán
Reunión entre el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter (izquierda); el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio (centro); y la embajadora de Líbano en EE UU, Nada Hamadeh Moawad, junto a otros altos cargos estadounidenses, este martes en Washington.Associated Press/LaPresse (APN)

El gobierno israelí de Benjamín Netanyahu quiere que suceda lo mismo que en la guerra contra Hamas. Es decir, que pierda por completo su estructura militar y su capacidad para realizar ataques militares y bombardeos contra Israel. Por eso, la negociación es "más simple" que la de Irán con Estados Unidos. En rigor, Israel y Líbano no están en guerra, el conflicto bélico es con las milicias de Hezbollah.

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La reunión tiene lugar apenas días después de la primera ronda, celebrada el 14 de abril, que marcó un hecho histórico: fue el primer contacto diplomático directo entre ambos países en más de tres décadas. Desde entonces, la situación lejos estuvo de estabilizarse. Aunque el alto el fuego de diez días - acordado el 16 de abril - redujo la intensidad de los combates, no logró detener completamente las hostilidades.

Trump: Destruir a quienes pretendan seguir minando el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que ordenó a la Marina de Estados Unidos “disparar y matar a cualquier embarcación” que esté colocando minas en el Estrecho de Ormuz, en medio de una creciente tensión con Irán por el control del tráfico marítimo.

Las declaraciones se produjeron luego de que el Pentágono informara que fuerzas estadounidenses abordaron un segundo petrolero sancionado que transportaba crudo iraní. En paralelo, Irán aseguró haber capturado dos buques de carga cerca del estrecho, una vía clave por donde circula gran parte del petróleo y gas del mundo.

Trump en truth
"No debe haber dilaciones", dice Trump al dar la orden de atacar a quien sea que quiera poner m&aacute;s minas en el estrecho de Ormuz. (Foto: Cuenta de Truth de Trump)

"No debe haber dilaciones", dice Trump al dar la orden de atacar a quien sea que quiera poner más minas en el estrecho de Ormuz. (Foto: Cuenta de Truth de Trump)

Ambos países intentan demostrar control sobre la navegación en la zona en medio de un alto el fuego frágil, sin señales claras de que las negociaciones de paz vayan a reanudarse.

“No debe haber ninguna vacilación”, escribió Trump en su red Truth Social, al tiempo que aseguró que dragaminas estadounidenses estaban “limpiando el estrecho en este momento”. Sin embargo, no está confirmado que embarcaciones iraníes estén colocando minas.

El tono del mensaje fue más agresivo que el adoptado previamente por la Casa Blanca, que el miércoles había señalado que la supuesta captura de barcos por parte de Irán no constituía una violación del cese del fuego. Estados Unidos respondió con un bloqueo naval que impide a decenas de buques entrar o salir de puertos iraníes, aumentando la presión económica sobre Teherán. Este nuevo roce grave se da mientras sigue siendo una nebulosa de incertidumbre si la nueva reunión entre EE.UU. e Irán se realizará en Islamabad.

En Washington el clima es otro, pero para Israelíes y libaneses

Según fuentes diplomáticas, la delegación libanesa llega a Washington con un pedido concreto: extender la tregua por al menos un mes, exigir el fin de los bombardeos israelíes y detener la demolición de viviendas en el sur del país, una de las principales quejas de Beirut en medio del cese de hostilidades. En la capital de EE.UU. también busca abrir negociaciones sobre la retirada de tropas israelíes y la liberación de detenidos, dos puntos clave para consolidar cualquier acuerdo futuro.

Del lado israelí, la prioridad es distinta y mucho más directa: el desarme de Hezbollah. El gobierno de Tel Aviv considera que la existencia del grupo armado- apoyado por Irán - es el principal obstáculo para una paz duradera en la frontera norte.

Esta diferencia de enfoque resume el núcleo del conflicto diplomático: mientras Líbano pone el acento en el cese inmediato de las acciones militares, Israel busca modificar el equilibrio estratégico a largo plazo.

El trasfondo es una guerra que se reactivó a comienzos de marzo, cuando Hezbollah lanzó ataques en apoyo a Irán en el marco de una escalada regional más amplia. La respuesta israelí incluyó bombardeos masivos y operaciones terrestres en el sur del Líbano, con un saldo devastador: más de 2.000 muertos y alrededor de un millón de desplazados, según estimaciones recientes.

En este escenario, Estados Unidos intenta posicionarse como mediador clave. El secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza las acciones y busca sostener un canal diplomático que, por ahora, se presenta como la única alternativa a una nueva escalada militar. La presencia simultánea de los embajadores de ambos países en Washington refleja la apuesta de la Casa Blanca por institucionalizar el diálogo, aunque sea en un nivel inicial.

Sin embargo, uno de los actores centrales del conflicto está ausente de la mesa: Hezbollah. El grupo no solo rechaza participar en acciones directas con Israel, sino que además ha dejado en claro que no se siente obligado por los eventuales acuerdos que puedan surgir. Esta exclusión plantea un interrogante fundamental sobre la viabilidad de cualquier compromiso que se alcance.

El desafío, sin embargo, es enorme. La discusión sobre el desarme de Hezbollah implica no solo cuestiones de seguridad, sino también el delicado equilibrio interno del Líbano, donde el grupo tiene un peso político y militar determinante.

Al mismo tiempo, Israel difícilmente acepte compromisos sin garantías concretas sobre la neutralización de esa amenaza. Un acuerdo no sólo le daría mayor tranquilidad a la población de Israel, sin las amenazas constantes de Hamas y Hezbollah. También el débil gobierno libanés de Aoun podría sentir que recupera algo del poder que de por sí debe tener un gobierno dentro de los límites de su país.

Pese a la tregua y las reuniones, los combates siguen

A ese cuadro diplomático delicado se suma un dato clave que explica la presión sobre la mesa de negociación: la intensidad de los combates inmediatamente antes de la tregua. Según reveló el Ejército israelí y reportó el diario The Jerusalem Post, en las 24 horas previas a la entrada en vigor del alto el fuego, las fuerzas de Israel lanzaron una ofensiva masiva contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano.

De acuerdo con ese informe, cerca de 300 objetivos militares fueron atacados con saldo de más de 1.800 milicianos muertos según cifras israelíes. Entre los abatidos figura Ali Reza Abbas, identificado como comandante de una unidad clave de Hezbollah en Bint Jbeil, una de las localidades estratégicas del sur libanés donde se concentraron los combates más intensos. La eliminación de mandos medios y estructuras operativas refleja el intento de Israel de debilitar la capacidad militar del grupo antes de cualquier negociación.

El resumen de esta curiosa tregua es así: Israel y Líbano negocian "en paz". No hay inconvenientes entre ambos países. Pero al mismo tiempo, Israel y Hezbollah continúan sus enfrentamientos. Entre ellos, aunque los choques y bombardeos se dan en ese mismo terreno, no hay ningún acuerdo de paz vigente ni posible.

Roberto Adrián Maidana
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