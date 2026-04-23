El Gobierno cerró la Sala de prensa de Casa Rosada y no deja ingresar a ningún periodista

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Cabe señalar que los policías que custodian el ingreso de la Casa en Balcarce 24, por donde ingresan diariamente los acreditados, igual que la mayoría de los empleados públicos que cumplen tareas diarias en la Casa Rosada, informaron que se les dio de baja también al ingreso con huellas dactilares, el método de seguridad que utiliza la Casa Militar para controlar todos los ingresos y egresos.

La decisión causó fuerte incertidumbre entre los periodistas acreditados que no pudieron ingresar este jueves, ya que se trata de unos 60 representantes de todos los medios que tienen presencia permanente en la Casa de Gobierno.

La medida, inédita en más de 40 años de democracia, se produjo en medio del proceso de renovación de las acreditaciones, al vencerse a mediados de marzo la autorización de ingreso a la Casa Rosada. El Gobierno toma ahora esta determinación que, según fuentes oficiales, es "preventiva" y sin plazo de solución.