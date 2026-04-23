El Gobierno cerró la Sala de prensa de Casa Rosada y no deja ingresar a ningún periodista

El Gobierno ordenó imprevistamente y sin notificación mediante prohibir el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas, incluso aquellos que tienen su acreditación autorizazada de manera permanente.
Tras una denuncia por supuesto espionaje, la Casa Militar que depende de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, ordenó dar de baja "provisoriamente" todas las acreditadiones de los periodistas que tienen acceso al sector de prensa.
La Casa Rosada prohibe el ingreso de periodstas (Foto: archivo)
El Gobierno ordenó imprevistamente y sin notificación mediante prohibir el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas, incluso aquellos que tienen su acreditación autorizazada de manera permanente.
La medida fue ordenada por el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibañez, y se produce un día después de que el Gobierno presentara una denuncia penal por supuesto espionaje ilegal por parte de un periodista acreditado por un canal de televisión. Tras confirmarse que a ese mismo periodista se le había quitado su acreditación, este jueves se llevó a cabo una medida que afecta a todos los medios acreditados, entre a A24.com.
Aunque por la mañana nadie en el Gobierno ofreció una explicación oficial, funcionarios del área de Prensa de Presidencia y de la Policía Federal apostada en la custodia de la reja de ingreso a la sede del Gobierno informaron que "se dejó sin efecto la acreditación 2025, que se había prorrogado hasta nuevo reempadronamiento" en la lista de acreditaciones.
Las mismas fuentes oficiales dijeron a los periodistas que intentaron ingresar este jueves por la mañana, como todos los días, que "hasta que no se esclarezca el tema de los videos, y la denuncia penal mediante, no se va a permitir ingreso a la Casa de Gobierno a ningún periodista".
Cabe señalar que los policías que custodian el ingreso de la Casa en Balcarce 24, por donde ingresan diariamente los acreditados, igual que la mayoría de los empleados públicos que cumplen tareas diarias en la Casa Rosada, informaron que se les dio de baja también al ingreso con huellas dactilares, el método de seguridad que utiliza la Casa Militar para controlar todos los ingresos y egresos.
La decisión causó fuerte incertidumbre entre los periodistas acreditados que no pudieron ingresar este jueves, ya que se trata de unos 60 representantes de todos los medios que tienen presencia permanente en la Casa de Gobierno.
La medida, inédita en más de 40 años de democracia, se produjo en medio del proceso de renovación de las acreditaciones, al vencerse a mediados de marzo la autorización de ingreso a la Casa Rosada. El Gobierno toma ahora esta determinación que, según fuentes oficiales, es "preventiva" y sin plazo de solución.