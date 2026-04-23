Hasta $170.000 por dos hijos: el beneficio de ANSES que podés activar ahora

En el caso de las familias con dos hijos en edad escolar, la Ayuda Escolar Anual puede representar un ingreso total de hasta $170.000, tomando como referencia el monto máximo de $85.000 por cada menor. Este refuerzo, que se paga una vez al año, se convierte en un alivio clave en medio de los gastos del ciclo lectivo, ya que permite cubrir desde útiles y mochilas hasta indumentaria escolar. Para acceder a este monto, es fundamental haber presentado correctamente el Certificado de Escolaridad ante ANSES, ya que sin este trámite el organismo no habilita el pago del beneficio.

Además, no es un pago mensual, sino un ingreso único por año, lo que lo convierte en un apoyo puntual pero significativo.

El trámite obligatorio para cobrar la Ayuda Escolar

Para quienes no recibieron el pago automático, hay un requisito indispensable: presentar el Certificado de Escolaridad.

Este documento acredita que el niño, niña o adolescente asiste regularmente a una institución educativa. Sin este paso, ANSES no habilita el pago del beneficio.

El trámite consta de tres etapas principales:

Descargar el formulario: se debe obtener el Certificado Escolar (Formulario PS 2.68) desde la web oficial o la app de Mi ANSES.

se debe obtener el Certificado Escolar (Formulario PS 2.68) desde la web oficial o la app de Mi ANSES. Validarlo en la escuela: el documento debe ser completado, firmado y sellado por la institución educativa correspondiente.

el documento debe ser completado, firmado y sellado por la institución educativa correspondiente. Subirlo online: se carga una foto clara del certificado en la sección “Hijos” dentro de Mi ANSES.

Una vez completado este proceso, el organismo evalúa la documentación y, si todo está correcto, habilita el pago.

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Cuánto tarda en acreditarse el pago

Uno de los puntos que más dudas genera es el tiempo de espera. Según ANSES, la acreditación puede demorar hasta 60 días desde la presentación del certificado.

Por eso, quienes aún no hicieron el trámite están a tiempo de regularizar su situación y asegurarse el cobro en los próximos meses.

La Ayuda Escolar está dirigida a un universo amplio de beneficiarios. Pueden cobrarla:

Titulares de la AUH

Beneficiarios de asignaciones familiares (SUAF)

Familias con hijos en edad escolar que cumplan los requisitos

El beneficio aplica para niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 17 o 18 años, siempre que asistan a establecimientos educativos reconocidos.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad. Sin embargo, también es obligatorio presentar el certificado que acredite la escolaridad o asistencia a centros de rehabilitación.

Un ingreso que puede potenciar otros beneficios

La Ayuda Escolar no funciona de manera aislada. En muchos casos, se combina con otras prestaciones de ANSES, como la AUH o la Tarjeta Alimentar, lo que permite elevar significativamente el ingreso total por hijo.

Este “combo” de beneficios es clave para muchas familias, especialmente en los primeros meses del año, cuando los gastos educativos se multiplican.

Un dato importante que muchos desconocen es que el plazo para presentar el Certificado de Escolaridad se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esto significa que incluso quienes no realizaron el trámite en marzo o abril todavía pueden hacerlo más adelante y acceder al beneficio. Sin embargo, cuanto antes se complete la gestión, antes se podrá cobrar el dinero.