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Furor en Netflix por esta serie breve de 10 episodios con Sydney Sweeney

Esta serie corta en Netflix, protagonizada por Sydney Sweeney, combina humor, romance y una historia que sorprende desde el inicio.

Furor en Netflix por esta serie breve de 10 episodios con Sydney Sweeney. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix por esta serie breve de 10 episodios con Sydney Sweeney. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a poner en circulación una joya inesperada que muchos pasaron por alto: "Everything Sucks!", conocida en español como "Todo es una mierda". Esta comedia juvenil, estrenada en 2018, logró algo que pocas producciones actuales consiguen: capturar con honestidad el caos emocional de la adolescencia mientras construye un viaje cargado de nostalgia noventera.

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En un catálogo saturado de estrenos semanales que compiten por atención inmediata, esta serie se posicionó como una alternativa distinta. No apostó por el impacto fácil ni por los giros extremos. Eligió, en cambio, un tono íntimo, cercano y profundamente humano.

De qué trata "Todo es una mierda" en Netflix

La trama se desarrolló en el pequeño pueblo real de Boring, en Oregón. Allí, un grupo de adolescentes transitó los altibajos típicos de la secundaria. Amistades que se tensaron, romances que comenzaron de forma torpe, inseguridades que crecieron en silencio y familias que no siempre supieron acompañar.

El eje narrativo giró en torno a dos espacios clave dentro de la escuela: el club audiovisual y el club de teatro. El primero reunió a jóvenes creativos con más entusiasmo que recursos. El segundo se movió en una intensidad constante, donde el drama fue parte de la identidad.

Everything Sucks! Netflix 1

Según el resumen oficial de Netflix: "1996, Boring. Unos inadaptados del club de audiovisuales y de teatro enfrentan los altibajos de la adolescencia en la era del VHS".

Cuando ambos universos se cruzaron, el caos apareció. Pero no como algo negativo. De ese choque surgieron situaciones tan incómodas como entrañables, que terminaron definiendo el espíritu de la serie.

Cuántos episodios tiene "Todo es una mierda"

Uno de los grandes aciertos fue su formato. La serie contó con 10 episodios de aproximadamente 30 minutos. Una duración ideal para quienes buscan historias ágiles, pero con contenido emocional.

Ese ritmo permitió que muchos espectadores la consumieran en formato maratón. Pero también generó algo más profundo: una conexión rápida con la historia.

Everything Sucks! Netflix 2

Sydney Sweeney brilla en "Todo es una mierda"

El elenco fue otro de los puntos fuertes. Las actuaciones lograron transmitir vulnerabilidad sin caer en exageraciones.

Peyton Kennedy interpretó a Kate, una adolescente reservada que comenzó a cuestionar su identidad. Su evolución fue uno de los ejes más sensibles de la historia.

Jahi Di’Allo Winston dio vida a Luke, un chico torpe pero genuino. Su primer enamoramiento estuvo marcado por la ausencia de su madre, un detalle que añadió profundidad emocional.

Por su parte, Sydney Sweeney encarnó a Emaline Addario, una figura del club de teatro con una personalidad intensa y magnética. Su presencia aportó dinamismo a cada escena.

Everything Sucks! Netflix 3

El elenco principal de "Todo es una mierda"

  • Jahi Di'Allo Winston
  • Peyton Kennedy
  • Patch Darragh
  • Claudine Mboligikpelani Nako
  • Rio Mangini
  • Quinn Liebling
  • Sydney Sweeney
  • Elijah Stevenson
  • Zachary Ray Sherman
  • Abi Brittle

Por qué sigue siendo relevante hoy

En una era dominada por contenidos rápidos, oscuros y muchas veces sobrecargados, esta serie ofrece una pausa. No busca impresionar con efectos ni giros extremos. Apunta a algo más simple: contar una buena historia.

Además, su retrato de una adolescencia sin pantallas constantes genera un contraste poderoso. Hoy, donde todo se comparte y se expone, ver personajes que viven sus conflictos en privado resulta casi refrescante.

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Una experiencia ideal para maratonear

Para quienes buscan una serie breve, cálida y con identidad propia, esta propuesta sigue siendo una opción destacada.

La combinación de humor, romance y nostalgia funciona sin esfuerzo. Y cuando termina, queda una sensación difícil de explicar. Algo entre la melancolía y la sonrisa. Porque crecer siempre fue un caos y esta serie lo recordó de una forma única.

Tráiler subtitulado de "Todo es una mierda" en Netflix

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