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"Él paga la comida", la confesión de una madre que ocultó el horror durante cuatro años

La Justicia ordenó la aprehensión de la madre de una adolescente, señalada por haber encubierto los hechos y justificarlos por motivos económicos. La hermanastra de la víctima fue la denunciante.

El expediente judicial detalla incidentes que comenzaron con manoseos e insinuaciones desde que la víctima tenía doce años.

El expediente judicial detalla incidentes que comenzaron con manoseos e insinuaciones desde que la víctima tenía doce años.

Un caso de extrema gravedad conmociona a Oberá, Misiones, donde un hombre de 58 años fue detenido acusado de abusar sexualmente de su hija de 16 años durante al menos cuatro años. En el mismo expediente, la Justicia también ordenó la aprehensión de la madre de la adolescente, señalada por haber encubierto los hechos y justificarlos por motivos económicos.

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La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y se activó tras la intervención de la hermanastra de la víctima, una mujer de 30 años que decidió actuar luego de escuchar el relato de la menor, quien aseguró que los abusos comenzaron cuando tenía 12 años.

Según consta en el expediente, los primeros episodios incluyeron insinuaciones y manoseos. En ese momento, la adolescente le contó a su madre lo que ocurría, lo que derivó en una breve salida del hogar. Sin embargo, ambas regresaron a la vivienda y, de acuerdo con la denuncia, la situación se agravó.

El primer abuso con acceso carnal habría ocurrido cuando la madre no se encontraba en la casa y la menor quedó a solas con su padre. Al relatarle lo sucedido, la respuesta de la mujer, según la acusación, fue determinante para la causa: habría minimizado el hecho y lo vinculó con la dependencia económica del agresor.

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La madre de la v&iacute;ctima fue detenida bajo sospecha de encubrir los abusos sexuales por motivos econ&oacute;micos.&nbsp;

La madre de la víctima fue detenida bajo sospecha de encubrir los abusos sexuales por motivos económicos.

Entre las evidencias incorporadas figura una grabación realizada días atrás, en la que la madre admitiría que el hombre sostenía económicamente el hogar y que no tenía otro lugar donde vivir. Este elemento es considerado clave para sostener la acusación de encubrimiento.

La denuncia que cambió todo

El último episodio ocurrió el domingo, cuando la adolescente, que se encontraba en la casa de su hermanastra, recibió una llamada amenazante de su padre para que regresara. Ante el temor, decidió no volver y avanzar con la denuncia formal.

A partir de ese momento, efectivos del Comando Centro detuvieron al acusado y, poco después, también aprehendieron a la madre, quien quedó bajo sospecha de haber ocultado los abusos durante años.

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