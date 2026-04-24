"Él paga la comida", la confesión de una madre que ocultó el horror durante cuatro años

LJV2LYPWSFAVXGKRKDHAF7FGBY La madre de la víctima fue detenida bajo sospecha de encubrir los abusos sexuales por motivos económicos.

Entre las evidencias incorporadas figura una grabación realizada días atrás, en la que la madre admitiría que el hombre sostenía económicamente el hogar y que no tenía otro lugar donde vivir. Este elemento es considerado clave para sostener la acusación de encubrimiento.

La denuncia que cambió todo

El último episodio ocurrió el domingo, cuando la adolescente, que se encontraba en la casa de su hermanastra, recibió una llamada amenazante de su padre para que regresara. Ante el temor, decidió no volver y avanzar con la denuncia formal.

A partir de ese momento, efectivos del Comando Centro detuvieron al acusado y, poco después, también aprehendieron a la madre, quien quedó bajo sospecha de haber ocultado los abusos durante años.