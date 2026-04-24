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El detalle que llamó la atención antes del 15 de Allegra: qué había en las cajas que llevaba Fabián Cubero

En medio de tanta polémica, finalmente Allegra Cubero tendrá la ansiada fiesta de 15, organizada por su papá, Fabián Cubero, y Mica Viciconte. En la previa, el exfutbolista cargó con unas misteriosas cajas.

24 abr 2026, 19:54
El detalle que llamó la atención antes del 15 de Allegra: qué había en las cajas que llevaba Fabián Cubero
El detalle que llamó la atención antes del 15 de Allegra: qué había en las cajas que llevaba Fabián Cubero

El detalle que llamó la atención antes del 15 de Allegra: qué había en las cajas que llevaba Fabián Cubero

La cuenta regresiva ya está en su punto más alto: faltan apenas horas para el esperado festejo de 15 de Allegra Cubero, un evento que viene generando expectativa desde hace meses por el enfrentamiento con Nicole Neumann. Con la intención de que todo salga perfecto, Fabián Cubero y Mica Viciconte se adelantaron a la organización y llegaron al salón con varias horas de anticipación para supervisar cada detalle.

El movimiento fue intenso desde temprano. Tal como habían mostrado en redes sociales, la cumpleañera arribó al lugar acompañada por su entorno más cercano, en un clima de entusiasmo y preparación constante. Cada ingreso, cada elemento descargado y cada paso previo al evento dejó ver la magnitud del festejo que están armando.

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Al bajar del vehículo, Poroto reafirmó que su hija va a usar el vestido diseñado por Laurencio Adot, pese a la polémica que explotó cuando el diseñador se quejó de no estar invitado a la celebración.

Mientras tanto, puertas adentro, la logística no se detenía: vestuarios, accesorios y decoración empezaban a tomar forma en el salón. En ese contexto, Viciconte también se mostró activa en la previa, combinando la organización con su rol familiar. Con Luca en brazos, respondió a Los Profesionales de Siempre (El Nueve): “Ahora nos vamos a preparar”.

En paralelo, comenzaron a bajar las perchas con los distintos cambios de vestuario, mientras Cubero se encargaba de trasladar cajas con arreglos florales y otros elementos clave para la ambientación. Todo indicaba que la noche estaría cuidadosamente planificada, con cada detalle pensado para que el festejo sea inolvidable.

Allegra está muy bien. Llegó recién, ¿no la vieron? ”, acotó Fabián para desconcierto de Flor de la V. Ya en la recta final de la previa, también tuvo un gesto con la prensa que aguardaba en el lugar y enfatizó que iba a ofrecer comida y bebida a los periodistas que hagan guardia en la puerta durante la fiesta.

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Qué hizo Fabián Cubero para desplazar a Nicole Neumann del 15 de Allegra

El cumpleaños de 15 de Allegra Cubero se perfila como uno de los eventos más resonantes del fin de semana, no solo por el despliegue de la celebración, sino también por el trasfondo de tensiones que rodearon su organización.

En medio de versiones cruzadas y expectativas, en el programa Puro Show (El Trece), Marcia Frisciotti aportó detalles sobre el vínculo actual entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. “Sigue todo medio tenso”, aseguró la panelista, dejando en evidencia que la relación entre ambos continúa atravesando cierta incomodidad.

Uno de los temas que más dio que hablar fue el vestido que usará Allegra en su gran noche. En un principio, todo indicaba que Nicole tendría un rol central en la elección y el seguimiento del diseño, pero con el correr de los días comenzaron a surgir versiones que pusieron en duda ese esquema.

El otro día él subió una foto con dos de sus hijas, ultimando los detalles del vestido”, contó Pochi, dejando entrever que Cubero también se involucró en la elección. “¿Será que ahora Cubero le frizó el vestido que le estaba haciendo?”, lanzó, sugiriendo que la joven habría cambiado de diseñador.

Finalmente, la incertidumbre se disipó y se confirmó quién estará a cargo del look para la ocasión. El diseño será de Laurencio Adot, histórico vínculo de Nicole dentro del mundo de la moda. “El vestido estaba en camino a los últimos detalles. Lo hizo con Adot, siempre fue con Adot”, aseguró la modelo, llevando claridad a una de las incógnitas más comentadas en la previa del evento.

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