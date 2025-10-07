En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Música
Música

Soda Stereo agotó cinco Movistar Arena y anunció una nueva fecha

Fiebre total por Soda Stereo: en minutos volaron las entradas y suman una nueva función. Enterate.

Soda Stereo agotó cinco Movistar Arena y anunció una nueva fecha

El furor por Soda Stereo no se detiene. Desde que se confirmó su regreso a los escenarios con “ECOS 2026”, la expectativa creció a niveles históricos. A las 9 de la mañana se abrió la fila virtual y, una hora después, la locura fue total: en cuestión de minutos, las entradas para las cinco funciones previstas en el Movistar Arena se agotaron por completo.

Leé también Feriado del 12 de octubre: ¿se paga doble por trabajar el viernes o domingo?
Este año, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se adelantó al viernes 10 de octubre, generando un fin de semana largo de tres días.

Las redes sociales estallaron. Miles de fans —de distintas generaciones— compartieron su emoción, recuerdos y frustraciones por no haber llegado a conseguir entradas. El regreso de una de las bandas más influyentes del rock en español volvió a desatar una fiebre que parecía dormida, pero que sigue más viva que nunca.

Y para quienes se quedaron afuera, llegó la noticia más esperada: Soda Stereo suma una nueva función, la séptima, el 14 de agosto en el Movistar Arena.

Una cita ineludible para volver a vibrar con las canciones que marcaron la historia de la música latinoamericana.

La gira “ECOS 2026” confirma que el legado de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio trasciende generaciones. No es un tributo ni un homenaje, no hay reemplazos ni nuevos cantantes: es Soda Stereo en su máxima expresión, en vivo y con la energía intacta.

La banda que cambió el rumbo del rock en español promete un espectáculo que combina tecnología, emoción y una puesta visual de vanguardia.

Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España ya se preparan para recibir este fenómeno que sigue haciendo historia.

Fechas confirmadas Movistar Arena:

  • 21 de marzo – AGOTADO

  • 22 de marzo – AGOTADO

  • 6 de abril – AGOTADO

  • 4 de junio – AGOTADO

  • 10 de junio – AGOTADO

  • 11 de junio AGOTADO

  • Nueva fecha: 14 de agosto

  • 14 de agosto, septima fecha en MOvistar. (todas las anteriores, agotadas ) image
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Música
Notas relacionadas
Cinthia Fernández agranda la familia a los 36: el video del anuncio que hizo llorar a sus hijas
¡Alerta digital! Cuál es el código de WhatsApp que nunca tenés que compartir o podés perder la cuenta
No atiendas el llamado de este número: decenas de usuarios denuncian una estafa telefónica

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar