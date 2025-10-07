Soda Stereo agotó cinco Movistar Arena y anunció una nueva fecha

La gira “ECOS 2026” confirma que el legado de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio trasciende generaciones. No es un tributo ni un homenaje, no hay reemplazos ni nuevos cantantes: es Soda Stereo en su máxima expresión, en vivo y con la energía intacta.
La banda que cambió el rumbo del rock en español promete un espectáculo que combina tecnología, emoción y una puesta visual de vanguardia.
Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España ya se preparan para recibir este fenómeno que sigue haciendo historia.
Fechas confirmadas Movistar Arena:
-
21 de marzo – AGOTADO
-
22 de marzo – AGOTADO
-
6 de abril – AGOTADO
-
4 de junio – AGOTADO
-
10 de junio – AGOTADO
-
11 de junio – AGOTADO
- Nueva fecha: 14 de agosto
14 de agosto, septima fecha en MOvistar. (todas las anteriores, agotadas ) image