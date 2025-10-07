Cómo transformar el arroz que te sobró en croquetas crujientes en simples pasos

Consejos y variantes
-
Para croquetas más nutritivas, se puede añadir puré de zanahoria, calabaza o espinaca a la mezcla.
-
El pan rallado puede mezclarse con semillas (sésamo, chía o linaza) para un extra de textura y sabor.
-
Es importante no agregar demasiada humedad a la mezcla, ya que las croquetas podrían desarmarse al cocinarlas.
Una receta práctica y versátil
Las croquetas de arroz caseras no solo son un recurso delicioso para aprovechar sobras, sino que también permiten crear múltiples versiones según los ingredientes disponibles. Son ideales como snack, acompañamiento de sopas o ensaladas, o incluso como plato principal para una comida ligera. Además, su preparación es rápida y permite a quienes cocinan por primera vez obtener un resultado crujiente y sabroso sin complicaciones.