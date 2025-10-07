Cómo transformar el arroz que te sobró en croquetas crujientes en simples pasos

El arroz cocido que queda de otras comidas no tiene por qué terminar olvidado en la heladera. Una de las maneras más deliciosas de reutilizarlo es convertirlo en croquetas de arroz, un plato que combina sabor, textura y practicidad. Estas croquetas son una preparación casera que no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir.