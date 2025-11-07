Sofía Gala brilla en Netflix como Moria Casán: el parecido que sorprendió a todos en la nueva serie.

Moria Casán, habló sobre las actrices que la interpretarán: "Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación".

"Es la primera vez que me proponen convertirme en un una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. Es el enorme desafío de no imitarla, no convertirme en esa Moria tantas veces recreada en sus formas, en sus maneras, en su juego hacia el afuera. Quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada", señaló Cecilia Roth, sobre interpretar a Moria Casán.

Griselda Siciliani, se refirió a cómo es ponerse en la piel de Moria Casán: "Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío".

A su vez, Sofía Gala Castiglione aseguró sobre representar a su madre: "Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante".

Sofía Gala como Moria Casán 2 Foto: Gentileza Netflix

El elenco de la serie sobre Moria Casán en Netflix

El universo de Moria no puede entenderse sin los nombres que la acompañaron en su ascenso. Por eso, la serie cuenta con un elenco que recrea con fidelidad la época de mayor brillo de la farándula argentina. Marco Antonio Caponi da vida a Mario Castiglione, el padre de Sofía Gala y exmarido de Moria. Micaela Riera interpreta a Susana Giménez, mientras que Hernán Jiménez y Sebastián Rosso encarnan a Jorge Porcel y Alberto Olmedo, dos pilares del humor nacional.

La ficción retrata el detrás de escena de los grandes teatros de revista, los camerinos llenos de lentejuelas, los programas de televisión donde el carisma de Moria desbordaba los límites del formato y las batallas mediáticas que marcaron una época. Todo ello acompañado de una ambientación cuidada, con vestuario, escenografía y música que transportan al espectador a la Argentina de los 80 y 90.

Sofía Gala como Moria Casán 3 Foto: Gentileza Netflix

Cuándo se estrena la serie de Moria Casán en Netflix

Aunque Netflix aún no confirmó la fecha exacta del estreno, todo indica que será en los próximos meses. La expectativa crece día a día, y cada imagen nueva alimenta la conversación en redes. Si algo ha quedado claro es que el fenómeno Moria vuelve a estar en el centro de la escena, y esta vez con un enfoque cinematográfico que promete revelar mucho más de lo que se vio hasta ahora.

Cuando Sofía Gala interpreta a Moria Casán en Netflix, no solo revive una historia: vuelve a encender una llama que forma parte del ADN del espectáculo argentino.