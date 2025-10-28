Se conocieron las primeras imágenes de Sofía Gala interpretando a Moria Casán y el parecido es impactante
La serie biográfica de Moria Casán ya está en marcha y en las últimas horas se filtraron las primeras imágenes de Sofía Gala como La One.
Luego de que se anunciara que Moria Casán tendrá su propia serie biográfica en Netflix, la expectativa no dejó de crecer. La ficción, que se estrenará en 2026, recorrerá tanto la vida personal como profesional de La One. En las últimas horas, se conocieron las primeras imágenes del rodaje que generaron revuelo entre sus seguidores.
La cuenta de X de El Ejército de LAM compartió un video en el que se puede ver a Sofía Gala caracterizada como su madre, junto a Micaela Riera en el papel de Susana Giménez. Ambas aparecen saliendo del teatro, rodeadas de fanáticos. En ese momento, Sofía lanza: "Sí, mi amor, último que tengo hambre y me voy a comer. Gracias por venir", en referencia al último autógrafo que le firma a un seguidor.
La serie narrará la historia de Ana María Casanova —nombre real de Moria— y mostrará sus comienzos en el mundo artístico hasta su consagración como ícono indiscutido del espectáculo nacional.
Como ya se había adelantado, la vida de Moria será contada en tres etapas. Su hija la interpretará en su juventud, cuando daba sus primeros pasos como vedette. Griselda Siciliani será quien la encarne en el momento de mayor éxito en teatro y televisión. Y Cecilia Roth se pondrá en su piel en la etapa más actual.
Qué dijo Moria Casán sobre la feroz guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi
Este jueves Wanda Nara volvió al país tras su paso por Estados Unidos, donde estuvo grabando la primera entrega de la nueva temporada de La Divina Noche, el programa de Dante Gebel que pronto llegará a la pantalla de El Trece. Apenas aterrizó, se tomó un momento para hablar con la prensa y lanzó duras declaraciones dirigidas a su expareja, Mauro Icardi.
Desde que esta separación salió a la luz, el escándalo no dejó de ocupar espacio en los medios, y como era de esperarse, las reacciones —tanto de famosos como del público— no tardaron en multiplicarse.
Una de las voces que se sumó al debate fue la de Moria Casán. Frente a las recientes declaraciones de Wanda, quien aseguró haber sido víctima de abuso sexual por parte del padre de sus hijas, comparando su situación con la de Julieta Prandi, La One no dudó en expresar su opinión sobre un tema que sigue generando repercusión desde el estallido del Wandagate en octubre de 2021.
Fiel a su estilo frontal y activa usuaria de X, Moria no dejó pasar un posteo del periodista Nacho Rodríguez. En él, compartió una imagen suya junto a una de sus frases filosas: "Quiere tener su momento de gloria. No tenía protagónico hoy", apuntando directamente contra Wanda. Según el periodista, la empresaria buscaba volver al centro de la escena luego de que la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez se llevara toda la atención mediática en los últimos días.
Ante ese comentario, Moria decidió contestar sin rodeos y dejó un mensaje contundente dirigido a la figura de Telefe.
“Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor. Está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”, escribió la diva desde su cuenta oficial de X, en un tono que mezcló crudeza con una especie de consejo maternal hacia Wanda Nara.