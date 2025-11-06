La contundente reacción de Mirtha Legrand ante el regreso de Moria Casán a El Trece

Embed

Qué secreto íntimo que Moria Casán guarda se conoció de Susana Giménez

Es bien sabido que Mirtha Legrand, Susana Giménez y Moria Casán integran el tridente legendario de figuras femeninas que dominan el universo del espectáculo argentino. Por eso, cualquier movimiento, declaración o revelación que las involucre se convierte automáticamente en material de interés público.

En ese marco, el programa A la tarde (América TV) deslizó una hipótesis que podría sacudir los cimientos del mundo mediático. Según los comentarios de los panelistas que acompañan a Karina Mazzocco, la One tendría en su poder detalles íntimos sobre los romances de la diva de los teléfonos, incluyendo con precisión los nombres de los hombres que compartieron momentos con la estrella de Telefe.

La especulación tomó fuerza luego de que se filtrara que Giménez estaría organizando el inicio de las grabaciones de su propia serie autobiográfica, con la intención de competir directamente con la producción sobre la vida de su colega, que ya está en marcha. Esto encendió las alarmas sobre el temor de Susana de que Moria revele aspectos de su pasado que siempre mantuvo bajo siete llaves.

“Moria es la que guardó los secretos de Susana, los hombres que estuvieron con ella. Pero a esta altura, ¿qué te importa? A Susana sí le importa, porque no quiere que se sepan muchas cosas de cuando estaba casada”, revelaron en el ciclo de América, al tiempo que destacaron que ambas sostienen un pacto de confidencialidad desde hace años, el cual la rubia teme que su excompañera de escenario rompa para darle más condimento a su ficción. En ese contexto, se sumaron recuerdos jugosos de dos íconos del showbiz nacional: “En los años 70, se reunían en la chacra de Carlitos Perciavalle y las divas tomaban sol en topples. Algunos galanes, como Raúl Taibo, quedaban impactados por su belleza… y no todas volvían a dormir a casa”, contaron con tono pícaro. También mencionaron a Ricardo Darín, Carlín Calvo y Arturo Puig, vinculándolos con una etapa cargada de romances intensos y disputas en el ambiente teatral.

Uno de los episodios más tensos, que hasta ahora no había salido a la luz, habría tenido lugar durante la puesta en escena de Sugar. Allí, una disputa de egos y celos habría generado un enfrentamiento entre Ricardo y Arturo. “Entre Darín y Calvo la relación se quebró, y Susana estaba justo en el medio. Ahí se consolidaron cosas que nunca se contaron públicamente”, deslizó uno de los integrantes del panel, dejando entrever que hay tela para cortar.

Con el correr de los años, la amistad entre Susana y Moria habría transitado de la complicidad absoluta a una distancia marcada por la desconfianza. “Se cubrieron durante años una a la otra. Si hasta hoy no sabemos ni el diez por ciento de los hombres que pasaron por sus vidas, es porque tenían códigos. Pero esos códigos podrían romperse en cualquier momento”, advirtieron.

Finalmente, lo que podría encender la chispa definitiva serían ciertos términos utilizados en el libreto de la serie sobre Moria Casán que habrían molestado profundamente a Giménez. “Susana está furiosa porque en el guion de la serie aparecen las palabras ‘tilinga’ y ‘hueca’, dos términos que Moria usa muy seguido. Y si Moria hablara, podría arruinarle la vida”, concluyeron.