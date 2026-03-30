Quién es la modelo que se acercó a Mauro Icardi y desató un violento ataque de celos de la China Suárez

En este contexto, en las últimas horas, se supo quién es la modelo que se acercó a Icardi y que habría desatado la furia de la actriz. De acuerdo a ese testimonio, todo comenzó cuando una joven modelo, que sería parte del grupo íntimo de Juanita Tinelli, se acercó a Mauro Icardi para pedirle una foto.

“Me comenta una amiga de mucha confianza que anoche ella también estaba en el boliche Caramelo y una modelo jovencita que sería del grupo de amigas de Juanita Tinelli, se acercó temerosa y respetuosa a pedirle unas fotos a Mauro”, relató Pao Shara.

Hasta ese momento, la situación parecía normal. Sin embargo, todo habría cambiado por la reacción de la actriz.

“La zorra como es su costumbre se le fue a la yugular, tuvieron que separarla por su alto nivel etílico en sangre japonesa y al parecer la damnificada sacó el teléfono y registró el mal momento. Ojalá se anime a dar testimonio”, agregó la usuaria.

Siempre según esta versión, los custodios tuvieron que intervenir para evitar que el cruce pasara a mayores. Además, la joven habría grabado toda la secuencia con su celular, por lo que existirían pruebas del episodio.

Por ahora, ni China Suárez ni Mauro Icardi hicieron declaraciones al respecto. Lo cierto es que ambos ya regresaron a Turquía, mientras el escándalo sigue creciendo y suma un nuevo capítulo a su historia mediática.

Tweet de Pao Shara sobre el ataque de celos de la China Suárez a Mauro Icardi

Cuáles fueron los filosos posteos de Wanda Nara en medio del ataque de celos de la China Suárez por Mauro Icardi

Después de pasar varios días en Argentina, Mauro Icardi y Eugenia China Suárez regresaron el domingo por la noche a Turquía, donde el delantero continúa con su carrera profesional. Durante su estadía, el futbolista aprovechó para reencontrarse con sus hijas, en medio de una agenda cargada y bajo el foco mediático constante.

Sin embargo, en las horas previas al viaje, la pareja quedó en el centro de la escena por un episodio que habría ocurrido en un boliche de la Costanera Norte. Según trascendió en redes sociales, ambos asistieron al lugar con un importante operativo de seguridad que los mantuvo resguardados durante toda la noche.

Fue en ese contexto donde se habría generado un momento de tensión: una joven se acercó a Icardi con la intención de sacarse una foto, lo que habría provocado incomodidad en la actriz. Si bien no hay imágenes contundentes del episodio, las versiones hablan de una escena cargada de celos que rápidamente se viralizó.

En paralelo, quien también quedó salpicada por la situación fue Wanda Nara, que decidió mantenerse al margen del escándalo. Desde sus redes sociales, la conductora mostró su regreso al país luego de unas vacaciones en Japón junto a su pareja, Martín Migueles.

Lejos de cualquier polémica, Wanda compartió parte de su rutina y sus proyectos laborales. “Novedades en skin care. Trabajando desde Japón, probando lo nuevo”, escribió en una selfie. Ya de vuelta en Buenos Aires, publicó otra imagen rodeada de sus hijas y amigas, donde expresó: “Domingo en Japón. Sábado a la noche en Baires, sleep over en casa”.

Además, se mostró muy cerca de su novio en una postal romántica, dejando en claro su buen presente personal. Tras el cierre de MasterChef Celebrity (Telefe), la empresaria optó por enfocarse en su vida privada y evitar cualquier cruce con su ex pareja y la actriz, en medio de una nueva polémica que vuelve a tenerlos como protagonistas.

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