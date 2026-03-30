Expusieron una foto de La Reini Gonet y sus seguidores no la reconocieron por un inesperado detalle

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Qué dijo La Reini Gonet sobre su depilación

Sofía “La Reini” Gonet volvió a la televisión y esta vez lo hizo en A la Barbarossa (Telefe), después de su paso por MasterChef Celebrity. Allí recordó su experiencia en el certamen, donde no solo se destacó por sus platos, sino también por los looks que impusieron tendencia en cada gala.

Durante la entrevista con Georgina Barbarossa y su equipo, surgió un tema inesperado que generó sorpresa en el estudio: su opinión sobre la depilación. Fiel a su estilo frontal y sin vueltas, la influencer respondió con total sinceridad y dejó clara su postura.

“No, yo no me depilo”, lanzó sin titubear. Ante la reacción inmediata del panel, amplió: “No me gusta que me toqueteen. No, no me gusta hacerme la depilación”. Sus palabras generaron un debate espontáneo entre los presentes.

Lejos de mostrarse inflexible, Sofía aclaró que su decisión varía según el momento y cómo se sienta. “A veces sí, a veces no. Depende de mí”, explicó, dejando en claro que no sigue reglas externas, sino su propio criterio.

En ese sentido, reforzó su mirada personal sobre el tema y fue contundente: “Si voy a tener un encuentro con otra persona, no me importa”. Y agregó con firmeza: “Me depilo si tengo ganas, pero depende de cómo me siento yo, no por la otra persona”. Una declaración que reafirma su estilo auténtico y libre de mandatos.