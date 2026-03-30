Expusieron una foto de La Reini Gonet y sus seguidores no la reconocieron por un inesperado detalle
Marcia Frisciotti volvió a encender las redes con una foto que desató el debate: aseguró que era La Reini Gonet, aunque muchos lo pusieron en duda.
30 mar 2026, 17:40
Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi en redes, volvió a encender la conversación digital desde su cuenta de Instagram @gossipeame. Allí, donde suele compartir chismes y fotos de los famosos, subió una imagen de La Reini Gonet.
La polémica comenzó con una publicación de una foto de una mujer caminando por la elegante Avenida Alvear. “La Reini cruzando por Av. Alvear”, escribió Pochi sobre la imagen, en la que se veía a una rubia con camisa blanca de lunares negros, falda negra y cartera bordó.
El detalle es que la publicación generó un debate entre los seguidores. Muchos aseguraron que la mujer retratada no era la exparticipante de MasterChef Celebrity. “Esa no es La Reini”, comentaron varios, sorprendidos por la postura encorvada y por la edad que aparentaba, que no coincidía con la influencer.
Acto seguido, Marcia compartió otras dos imágenes para respaldar su versión y demostrar que la persona fotografiada de espaldas era efectivamente Gonet. “¡Para las que me dicen que la de #lanonoticia no es La Reini! ¡Acuérdense que yo no siempre te pongo la foto de ese mismo día! Jajaja. A veces sí, a veces no”, escribió Pochi.
Qué dijo La Reini Gonet sobre su depilación
Sofía “La Reini” Gonet volvió a la televisión y esta vez lo hizo en A la Barbarossa (Telefe), después de su paso por MasterChef Celebrity. Allí recordó su experiencia en el certamen, donde no solo se destacó por sus platos, sino también por los looks que impusieron tendencia en cada gala.
Durante la entrevista con Georgina Barbarossa y su equipo, surgió un tema inesperado que generó sorpresa en el estudio: su opinión sobre la depilación. Fiel a su estilo frontal y sin vueltas, la influencer respondió con total sinceridad y dejó clara su postura.
“No, yo no me depilo”, lanzó sin titubear. Ante la reacción inmediata del panel, amplió: “No me gusta que me toqueteen. No, no me gusta hacerme la depilación”. Sus palabras generaron un debate espontáneo entre los presentes.
Lejos de mostrarse inflexible, Sofía aclaró que su decisión varía según el momento y cómo se sienta. “A veces sí, a veces no. Depende de mí”, explicó, dejando en claro que no sigue reglas externas, sino su propio criterio.
En ese sentido, reforzó su mirada personal sobre el tema y fue contundente: “Si voy a tener un encuentro con otra persona, no me importa”. Y agregó con firmeza: “Me depilo si tengo ganas, pero depende de cómo me siento yo, no por la otra persona”. Una declaración que reafirma su estilo auténtico y libre de mandatos.