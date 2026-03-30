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ACUSADA DE RACISMO

La abogada argentina detenida en Brasil quedó a un paso de volver al país: qué requisitos deberá cumplir

La Justicia de Río de Janeiro concedió un habeas corpus a Agostina Páez y fijó como condición el pago de una caución equivalente a 60 salarios mínimos.

La abogada podrá retornar a Argentina tras la presentación de un habeas corpus en la Justicia brasileña. (Foto: archivo).

La abogada podrá retornar a Argentina tras la presentación de un habeas corpus en la Justicia brasileña. (Foto: archivo).
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Entre los requisitos establecidos, Páez deberá pagar una caución equivalente a 60 salarios mínimos. Además, tendrá que mantener actualizado mientras continúe el proceso judicial su domicilio y todos sus datos de contacto: su número de teléfono y su correo electrónico. Si cumple con esas exigencias, se le retirará la tobillera electrónica, recuperará su pasaporte y podrá volver a la Argentina después de estar dos meses y medio en Río de Janeiro como consecuencia del conflicto legal.

brasil abogada

La situación de la abogada parecía encaminarse a una resolución favorable tras la audiencia del martes pasado, en la que reconoció haber cometido un delito y pidió disculpas. Sin embargo, surgieron demoras luego de que se difundiera el monto que debería abonar como resarcimiento a los tres empleados del bar, una cifra que asciende a 150.000 dólares.

A raíz de esa filtración, la fiscalía presentó un escrito y solicitó revisar el acuerdo alcanzado. El juez decidió entonces postergar la resolución para evaluar de manera conjunta el pago compensatorio y la caución exigida para permitir el regreso de la acusada.

Finalmente, el fallo estableció que la caución deberá depositarse en una cuenta judicial vinculada al proceso y que funcionará como garantía ante una eventual multa o reparación de daños. También se indicó que la imputada deberá mantener actualizados sus datos personales a través de su abogado y comprometerse a responder a todas las notificaciones judiciales mientras avance la causa.

"Una vez acreditado el depósito de la caución, el juez natural de la causa deberá adoptar todas las providencias tendientes a hacer cesar los efectos de las cautelares impuestas, con la devolución del pasaporte de la paciente, el retiro del equipo de monitoreo electrónico, la expedición de los oficios necesarios y también de una autorización de viaje a su país de origen, con la revocación de cualquier restricción de salida del territorio nacional impuesta a la paciente en el marco del proceso originario de este mandamus", indica el fallo.

Los últimos días de Agostina en Brasil

La defensa de Agostina Páez había advertido que, en caso de que la Justicia de Río de Janeiro rechazara el hábeas corpus, llevarían el planteo hasta la Corte Suprema de Brasil. Finalmente, el recurso fue concedido y abrió la posibilidad de que la abogada pueda regresar a la Argentina.

Durante los más de dos meses que permaneció en el país vecino, Páez aseguró haber recibido amenazas de distinta índole. Según relató, sintió miedo en reiteradas oportunidades y llegó a publicar un video en sus redes sociales en el que expresó su arrepentimiento por lo ocurrido.

De acuerdo con su entorno, la joven permaneció dentro del departamento que alquilaba en Río de Janeiro, no por una orden judicial que le impidiera salir, sino por temor ante los mensajes intimidatorios y las situaciones que dijo haber atravesado en la vía pública, donde fue señalada por otras personas.

En la audiencia realizada el martes pasado, la abogada volvió a manifestar su arrepentimiento por los gestos y expresiones que derivaron en la acusación por injuria racial. Desde entonces, permanecía en Brasil con tobillera electrónica mientras avanzaba la causa en su contra.

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