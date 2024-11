"Solo dejé mi bastón": furia por la multa al solidario abuelo

El pasado 6 de septiembre, tras una de sus rutinarias jornadas de limpieza, Alan olvidó su bastón y una bolsa que contenía un cojín en la acera. Sin darse cuenta de lo ocurrido, se retiró en su auto, y más tarde, al regresar para recoger sus pertenencias, descubrió que ya no estaban. Días después, una carta de sanción del Departamento de Protección Comunitaria del Ayuntamiento de Walsall le llegó con una multa adjunta.

Multado sin advertencia por "vertido de basura"

Según Alan, el ayuntamiento utilizó las cámaras de seguridad de la zona para rastrear la matrícula de su coche y emitir una sanción. La carta que recibió fue clara y directa: si no pagaba la multa, podría enfrentarse a una sanción de hasta 2,500 libras. Pero lo que para Alan fue solo un olvido, para el ayuntamiento fue motivo de penalización.

“Lo quiero de vuelta, pero no puedo hablar con nadie humano sobre la multa. Necesito mi bastón”, declaró Alan, indignado por la falta de humanidad en el proceso. Consideraba que, al menos, alguien podría haber revisado las cámaras y entender que su acción no fue intencionada, o incluso devolverle sus pertenencias.

Apoyo de la comunidad y la lucha contra el sistema

Los amigos de Alan, con quienes comparte su misión de mantener limpia la comunidad, intentaron interceder. Sin embargo, el sistema no les dio oportunidad de defensa directa. Según John, miembro del equipo de limpieza, las autoridades locales se mostraron inflexibles y les sugirieron enviar sus quejas por correo electrónico. “No te escucharán. Ni hablarán contigo por teléfono”, comentó John con frustración.

Además, John observó que las cámaras de seguridad mostraban un intervalo de solo 10 minutos entre la partida de Alan y el momento en que sus pertenencias fueron abandonadas. “Tienen que demostrar intención y no la hay. Se dio a la fuga por error”, agregó. Para él, el ayuntamiento debería ser más cuidadoso antes de sancionar a ciudadanos que, como Alan, invierten tiempo y esfuerzo en contribuir al bienestar de todos.

Un acto de solidaridad frente a una rígida burocracia

El incidente no ha pasado desapercibido entre los vecinos, quienes se han unido para defender a Alan. Su amiga Ann subrayó la dificultad que representa una multa de 150 libras para un pensionado. “Es mucho dinero para un jubilado. No se puede hablar con el ayuntamiento por teléfono, hay que hacerlo por correo electrónico y no todo el mundo tiene Internet”, explicó Ann, evidenciando la desconexión entre las instituciones y los ciudadanos mayores que no cuentan con acceso a internet ni saben utilizarlo con facilidad.

Alan y su equipo no solo recogen basura; también se encargan de reparar los bancos del parque y mantener los espacios comunes, poniendo en ello su tiempo y dinero. Este equipo voluntario limpia latas de cerveza, envoltorios de comida rápida y cualquier desecho que la gente arroje en el vecindario. “Hacemos esto por nuestra comunidad, y el ayuntamiento nos responde con una sanción”, lamenta Alan.

El ayuntamiento responde y anula la sanción

Después de que el caso generara indignación en la comunidad, un portavoz del Ayuntamiento de Walsall ofreció disculpas y confirmó que la multa había sido revocada tras revisar el caso a fondo. “Reconocemos las circunstancias específicas de este incidente y pedimos disculpas al señor Davies”, mencionó el portavoz. A su vez, destacó la importancia del trabajo voluntario en la lucha contra los vertidos ilegales, una problemática que afecta a Walsall en zonas específicas como Longwood Lane y Hayhead Wood, donde se han instalado cámaras de CCTV para detectar a los infractores.

Sin embargo, la comunidad no parece estar totalmente satisfecha con esta disculpa. Para muchos, el caso de Alan es un ejemplo de cómo un sistema rígido y mecanizado puede convertirse en enemigo de quienes buscan hacer el bien. En un contexto en el que la falta de personal y recursos afecta a los ayuntamientos, los ciudadanos voluntarios juegan un papel vital para el cuidado del entorno urbano. La comunidad de Aldridge espera que, a raíz de este incidente, las autoridades locales reconsideren la forma en que gestionan y evalúan estos casos.

Las lecciones de una sanción injusta

Este episodio ha dejado en evidencia la desconexión entre las políticas locales y los ciudadanos que, como Alan, aportan al bienestar común. La tecnología de vigilancia, en este caso, ha servido para penalizar a un ciudadano que contribuye positivamente en su comunidad. La cuestión que ahora se plantea es si estas políticas deben replantearse para dar un margen de entendimiento y empatía en casos similares.

Alan, a sus 85 años, sigue comprometido en su labor diaria, pero ahora lo hace con la certeza de que, aunque las instituciones puedan fallar, su comunidad está de su lado. En sus propias palabras: “Lo único que quiero es seguir haciendo esto por la gente, no es justo que nos traten como delincuentes cuando solo queremos mantener nuestras calles limpias”.