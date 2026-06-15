La dura revelación sobre el dueño del helicóptero en el que murió Gaspi: "Se había negado..."

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Qué dijo Moria Casán sobre la muerte de Gaspi

En medio de la conmoción que provocó la muerte de Gaspi y Lucas Vignale en el accidente aéreo ocurrido este domingo 14 de junio en Río de Janeiro, Moria Casán compartió este lunes en su programa una experiencia personal que la marcó profundamente y que, según explicó, la llevó a reflexionar sobre las necesidades emocionales de los adolescentes.

Durante una nueva emisión de La mañana con Moria (El Trece), la conductora recordó una situación que vivió años atrás en la fiesta de 15 de su nieta, Helena, y utilizó esa anécdota para abordar la importancia de la contención afectiva en las nuevas generaciones.

La diva contó que llegó al festejo directamente desde una función teatral y que el ambiente estaba dominado por la alegría, los juegos y el entusiasmo de los jóvenes invitados, muchos de ellos compañeros de su nieta del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini. En ese marco, Helena la presentó con una ocurrencia que despertó risas entre los presentes: “Ahora podés salir como si fuera la mujer barbuda del circo”.

Sin embargo, una vez que tomó la palabra, Moria decidió dejar de lado el humor para transmitir un mensaje mucho más profundo. Frente a decenas de adolescentes, expresó: “Chicos, quiero que sepan una cosa. Bienvenidos... quiero que sepan que se los quiere”.

Según relató posteriormente, sus palabras provocaron una reacción tan inesperada como reveladora. “Se quedaron todos mudos, pero mudos con un silencio tan significativo como era la carcajada y era el grito”, recordó. Para ella, aquella respuesta dejó al descubierto una carencia emocional que muchas veces pasa inadvertida entre los adultos. “Que sepan que se los quiere, porque nadie dice que los quiere”, reflexionó.

A partir de esa experiencia, la conductora cuestionó la mirada crítica que suele recaer sobre los jóvenes y pidió comprender mejor el contexto que atraviesan. “Todo el mundo dice: ‘estos pendejos que no sirven para nada, son unos vagos, que no los entiende nadie, son unos maleducados’”, señaló. Y agregó que las nuevas generaciones crecen en una realidad particularmente compleja: “Están transando un mundo muy caótico”.

En esa misma línea, vinculó la problemática con el impacto de las redes sociales y la fragilidad emocional que, a su entender, atraviesa a muchos adolescentes. “Están muy solitos... vivimos con el prejuicio descarnado de las redes porque el hate es gratis”, sostuvo al analizar cómo la exposición permanente influye en la vida cotidiana.

Más adelante, la actriz también habló de su vínculo con sus nietos, Helena y Dante, y aseguró que intenta estar presente en cada etapa importante de sus vidas: “Apenas me piden, yo trato de hacerme... enseguida vuelo donde sea... no me quiero perder nada”.

“Decirle todo el tiempo que los amás. Necesitan que alguien les diga que los quiere”, resumió Moria su pensamiento en una frase que condensó todo el sentido de su reflexión y que, según ella, debería formar parte de la rutina de cualquier familia.