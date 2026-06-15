Homicidio por el CEO vinculado a Martín Menem: detuvieron a una presunta viuda negra

La reconstrucción del caso indica que la última vez que fue visto con vida ocurrió el viernes 5 de junio, cuando compartió una salida con un amigo colombiano vinculado también a la compañía. Luego, ambos se retiraron por separado hacia sus respectivos domicilios.

Daniel Osorio Peñaloza

Al día siguiente, Martín Menem intentó comunicarse con el empresario sin obtener respuesta. Ante la falta de contacto, consultó al amigo que había estado con él horas antes, quien supuso que podría estar descansando.

Sin embargo, con el paso de las horas la situación comenzó a generar preocupación. El ejecutivo colombiano, que tenía una copia de las llaves del departamento, decidió acercarse al inmueble para verificar qué ocurría. Al ingresar encontró a Osorio Peñaloza muerto sobre la cama y dio aviso a las autoridades.

Poco después llegaron efectivos de la Policía de la Ciudad, personal del SAME y el propio Menem, quien permaneció en el edificio mientras se desarrollaban las primeras actuaciones.

La reacción de Martín Menem

"Quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa", sostuvo Menem en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

martin menem.jpg "Fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos", expresó Menem en sus redes sociales.

El presidente de la Cámara de Diputados también expresó: "Fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía".

La causa había comenzado bajo la calificación de "muerte dudosa" mientras se realizaban peritajes y análisis toxicológicos para determinar qué ocurrió en el departamento. Con el avance de las medidas de prueba y la detención de la sospechosa, la investigación dio un giro y ahora se centra en la hipótesis de un homicidio.