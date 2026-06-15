Soledad Aquino fue lapidaria con Juanita Tinelli tras la pelea con Bautista Cuiña: "Pobre, está..."

Cuando en la charla le recordaron que Juanita se había definido públicamente como "una piba pidiendo ayuda", la respuesta de Aquino fue categórica: " Marcelo pasó todo el verano con ella en Nordelta, no sé qué necesita para estar contenida".

La exmodelo también aseguró que le llama la atención la forma en que la influencer suele referirse a su realidad. Según explicó, conoce chicas de la misma edad que llevan una rutina más estable, mientras que Juana suele hablar de la " fucking vida que le tocó" y de las responsabilidades laborales que asumió desde muy joven.

Más adelante, recordó el episodio vinculado a la primera denuncia por presuntas amenazas, una causa que finalmente no avanzó. Según relató, todo ocurrió mientras compartían un almuerzo familiar y se preparaban para grabar una escena del reality junto al entorno de Milett Figueroa. "Desarmonizó todo el almuerzo, quedamos todos en el aire", detalló.

A raíz de esas situaciones, planteó un interrogante que resume su mirada sobre los conflictos que rodean a la joven: "¿Por qué siempre hay lío cuando está Juana en el medio?", se preguntó.

No obstante, cuando fue consultada sobre la credibilidad de la nueva denuncia presentada, evitó relativizar el tema y remarcó la importancia de respetar las instituciones. "No se puede joder con la policía y la Justicia, no se puede joder con eso", sostuvo.

Antes de cerrar, reiteró su preocupación por el contexto que rodea a la hija menor de Marcelo. "Me preocupa que todo su entorno sea un quil...", afirmó. Sin embargo, también buscó aclarar que sus opiniones surgen exclusivamente desde un lugar personal y familiar: "No sé muy bien como es Juani, yo puedo hablar como mamá".

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Que hizo Bautista Cuiña tras su pelea con Juanita Tinelli

La polémica que involucra a Bautista Cuiña y Juanita Tinelli tuvo un fuerte impacto también en las redes sociales. Tras conocerse la denuncia por presunta violencia de género presentada luego del incidente ocurrido en un boliche de la Costanera, numerosos usuarios comenzaron a volcar sus opiniones en los perfiles vinculados al joven.

Hasta entonces alejado de la exposición mediática, Cuiña quedó de un momento a otro en el centro de un escándalo de gran repercusión pública. La difusión del caso provocó una intensa atención sobre su figura y un creciente interés por conocer detalles de su vida personal.

Mientras la causa sigue su curso judicial y se espera que la investigación avance con la recopilación de pruebas y testimonios, el joven optó por tomar distancia de la mirada pública y restringir el acceso a su actividad en redes sociales.

Como parte de esa decisión, su cuenta de Instagram pasó a ser privada y dejó de mostrar gran parte de su contenido a quienes no forman parte de su círculo de seguidores. En la actualidad, el perfil exhibe apenas cuatro publicaciones visibles, reúne 2809 seguidores y sigue a 2004 cuentas, una presencia digital acotada que coincide con el perfil reservado que siempre mantuvo.