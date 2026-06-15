"No miramos trofeos, nos preparamos para ganar": el mensaje que difundió el PRO

“El PRO, como les pasa a los grandes equipos de fútbol, tiene las vitrinas llenas de copas y medallas. Son recuerdos buenos, pero hay que dejarlos atrás. La nostalgia mata lo nuevo”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que los éxitos alcanzados por el espacio deben servir como punto de apoyo para lo que viene, pero no como un límite para la construcción política futura. “Sentimos orgullo de las batallas que tuvimos que dar para llegar hasta acá, pero nuestra vitalidad depende de lo que va a venir”, señaló.

La interna dentro del partido amarillo

Uno de los aspectos centrales del documento está dedicado al proceso de reorganización interna que atraviesa el partido tras las divisiones que dejó la competencia presidencial de 2023 entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

De Andreis aseguró que desde la Secretaría General se impulsan reuniones y actividades destinadas a recomponer relaciones entre dirigentes y recuperar el funcionamiento territorial de la fuerza. “En estos meses estuvimos trabajando en reconstruir los vínculos con miembros del PRO, una etapa indispensable después del daño que produjo entre los dirigentes la fallida interna de 2023 entre Patricia y Horacio”, expresó.

Según explicó, la estrategia apunta a volver a integrar a referentes de distintos puntos del país y aprovechar la experiencia acumulada por quienes ocuparon cargos de gestión. “Paso a paso, estamos escuchando a cada uno, reuniendo a una gran parte del equipo del PRO que se encuentra diseminado por todo el país. Dirigentes entre los que hay gobernadores, intendentes, ministros, legisladores, funcionarios, todos con trayectoria y gran experiencia de gobierno”, sostuvo.

El dirigente también reivindicó el lugar que, a su entender, debe ocupar el PRO dentro del escenario político nacional. “El PRO tiene un papel fundamental en la Argentina. Nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura”, afirmó.

Además, recordó el acompañamiento que el espacio brindó al Gobierno nacional frente a situaciones que consideró intentos de desestabilización institucional. “En octubre del año pasado, defendimos a la democracia de dirigentes como Felipe Solá que amenazaban desbocadamente con destituir a Milei, agitando el fantasma de un desborde social inminente que solo existía en las mentes de quienes pretendían crearlo”, señaló.

En otro tramo del texto, hizo referencia a la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos, advertido por Mauricio Macri a Milei. “Perdimos demasiado tiempo para comprobar que lo que había sido anunciado finalmente sucedió”, sostuvo al referirse a la polémica que envuelve al funcionario nacional que se encuentra investigado por presunto enriquecimiento ilícito, situación que calificó como un "escándalo político".

Para De Andreis, ese episodio expone la importancia de contar con una fuerza política con experiencia de gestión y capacidad para detectar problemas antes de que se agraven.

Las elecciones de 2027

El documento también destaca el desarrollo de los encuentros denominados “El Próximo Paso”, una iniciativa que el PRO lleva adelante en distintas provincias con el objetivo de debatir propuestas y fortalecer la participación de la dirigencia.

“Todos los encuentros de ‘El Próximo Paso’ que estamos realizando en el interior despiertan el entusiasmo que el PRO necesita para avanzar”, aseguró.

De acuerdo con el dirigente, esas actividades buscan consolidar una agenda común y reforzar el compromiso partidario de cara a los próximos desafíos. “En cada encuentro reafirmamos dos cosas, nuestro compromiso de cuidar lo logrado hasta acá, y nuestra convicción de ser protagonistas”, expresó.

Sobre el final del documento, De Andreis resumió la estrategia que impulsa para esta nueva etapa del partido. “Estamos armando un PRO competitivo”, afirmó. Y concluyó con una consigna orientada al futuro electoral del espacio: “No miramos trofeos, nos preparamos para ganar”.

Con este mensaje, el secretario general del PRO buscó transmitir una señal de unidad, fortalecimiento territorial y reconstrucción partidaria, en medio de la reconfiguración del mapa político argentino y de los debates sobre el rol que deberá ocupar el espacio fundado por Mauricio Macri en los próximos años.

En ese sentido, destacó que el partido está llevando adelante una serie de reuniones y encuentros con referentes de distintas provincias para fortalecer la cohesión interna y recuperar la capacidad organizativa de la fuerza.

De Andreis destacó la recepción que están teniendo estas reuniones en el interior del país y afirmó que constituyen una herramienta clave para consolidar el relanzamiento de la fuerza.