¿Soñaste que tuviste intimidad con tu ex con una tremenda conexión? Este es el significado para vos

Soñar con tener intimidad con tu ex y sentir que todavía hay conexión es como abrir un álbum de fotos emocionales. No es solo nostalgia: hay algo que no cerraste, algo que quedó rondando. En ese abrazo onírico revivís algo. Ya no estás ahí, pero tu cuerpo y tu memoria sí. Y el sueño te pregunta:¿por qué sigue latiendo eso en vos?