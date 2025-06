"Momento clave": la fuerte declaración de Darío Barassi sobre su salud que sorprendió a todos

“No tengo un mambo grande, porque si lo tuviera creo que ya hubiera reaccionado. Pero no me gusta verme desprolijo. Cuando me siento y veo la panza, me incomoda”, confesó con la honestidad que lo caracteriza. Estas pequeñas molestias son, según explicó, las que lo llevaron a replantearse hábitos y a pensar en cambios más profundos.