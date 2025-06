La foto que causó dudas: el rostro de la China Suárez preocupa a todos

Si bien pr ahora la China no dijo nada sobre la hinchazón en su rostro, las especulaciones no tardaron en apoderarse de las redes sociales, especialmente de X (ex Twitter), donde surgieron todo tipos de comentarios.

Varios usuarios sostienen que se habría sometido a una cirugía estética y que ese sería el motivo de su sorpresiva inactividad digital. Comentarios como: "Prohíban todas las jeringas y quirófanos, ¡urgente!" o "¿Por qué la China, con lo bella que es, se operaría los párpados? Justamente eso la identifica. Dios, están rompiendo todo. Necesito que hablemos de esto, nos están haciendo daño a las mujeres" indican las reacciones.

A su vez, algunos periodistas del espectáculo aseguran que la actriz estaría atravesando una etapa de agotamiento emocional, agobiada por la presión mediática, las críticas constantes por su relación con el ex marido de Wanda Nara. Eso explicaría el cambio en su rostro, aunque otros sostienen que La China Suárez se habría sometido a una blefaroplastia.

Esta cirugía estética se realiza para corregir la caída de los párpados, eliminar el exceso de piel y grasa y mejorar la apariencia general de los ojos. El postoperatorio suele ser rápido y relativamente sencillo, aunque requiere seguir estrictamente las indicaciones médicas. Entre los efectos secundarios comunes se encuentran hinchazón, moretones, dolor y necesidad de aplicar lágrimas artificiales.

China Suárez rostro golpeado

Por qué la China Suárez tomó una drástica decisión para evitar los escándalos de Mauro Icardi y Wanda Nara

La polémica volvió esta semana con todo cuando en el Día del Padre Mauro Icardi publicó fotos en Uruguay con la China Suárez, durante una visita a la chacra de la diseñadora Natalia Antolín, un sitio muy significativo para la actriz. Sin embargo, en esta ocasión, Suárez eligió mantener el silencio en redes sociales, marcando un claro cambio de actitud.

Según contó el periodista Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo, esta actitud responde a un cambio de estrategia: “Le pidieron que baje el perfil, que se aleje del quilombo... No subió nada. O sea, escucha y hace lugar a eso”, indicó.

Este cambio de vida de la China Suárez contrasta con su postura anterior, cuando respondía ataques en redes, discutía con Yanina Latorre y enfrentaba a los haters.

Y en las últimas semanas, tanto la actriz como Mauro Icardi decidieron mostrarse más cautos: el jugador acusó a Wanda Nara de manipular a sus hijas y defendió públicamente a la actriz.

El conflicto escaló al ámbito judicial. El juez Hagopián autorizó visitas de Icardi con las niñas, pero con una condición: prohibió la presencia de la China en esos encuentros.

Por su parte, el futbolista objetó la medida y presentó un escrito para solicitar la restitución internacional de las menores. Se espera que en los próximos días la Justicia resuelva el pedido. Habrá que ver cómo sigue esta novela y decisión judicial se toma al respecto.