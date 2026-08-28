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Sorpresa total: a qué se dedica Mora Calabrese, la esposa de 38 años de Abel Pintos

Economías separadas: se conoció el emprendimiento que abrió Mora Calabrese, la mujer de Abel Pintos.

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Sorpresa total: a qué se dedica Mora Calabrese, la esposa de 38 años de Abel Pintos

Mora Calabrese construyó su vida lejos de los flashes y, mientras Abel Pintos desarrolla su exitosa carrera musical, ella encontró su propio camino en el mundo de los comercios. La esposa del cantante, a sus 38 años decidió emprender y es una de las responsables de Chama Almacén, un proyecto vinculado con la alimentación saludable, la cosmética natural y el bienestar.

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El emprendimiento nació en Resistencia, Chaco, y propone una amplia variedad de productos pensados para quienes buscan incorporar alternativas más naturales a su vida cotidiana. La propuesta combina alimentos, productos de cuidado personal y opciones vinculadas con una alimentación más consciente.

Entre los productos que ofrece Chama se encuentran pastas untables elaboradas con ingredientes naturales, comidas congeladas listas para consumir y distintas alternativas libres de TACC. También hay opciones destinadas a quienes buscan reducir el consumo de azúcar, como cacao amargo puro en polvo sin azúcar ni edulcorantes.

Pero el negocio de Mora Calabrese no se limita a la alimentación. La cosmética natural también ocupa un lugar importante dentro de la propuesta, con productos destinados al cuidado de la piel, higiene personal y cabello.

Entre las líneas que comercializa aparece Botanika, una propuesta que apuesta por ingredientes y aromas naturales y que tiene como premisa “menos químicos, más naturaleza”. También se pueden encontrar cremas y productos de higiene elaborados con ingredientes como palta, pensados para el cuidado cotidiano de la piel.

Uno de los aspectos que distingue al emprendimiento es que Chama busca funcionar como un espacio integral de bienestar. Por eso, además de la venta de productos, cuenta con un consultorio de nutrición, donde los clientes pueden recibir asesoramiento profesional de acuerdo con sus necesidades y objetivos.

La propuesta también contempla envíos a distintos puntos del país, lo que permite que quienes no viven en Resistencia puedan acceder a parte de los productos que ofrece el almacén.

De esta manera, Mora Calabrese logró desarrollar un proyecto propio que poco tiene que ver con el mundo de la música en el que se mueve su marido. Mientras Abel Pintos recorre escenarios y cosecha éxitos, ella apostó por un emprendimiento relacionado con la alimentación consciente, la cosmética y el cuidado personal.

Chama Almacén se presenta así como un espacio pensado para quienes buscan incorporar hábitos más equilibrados sin resignar practicidad. La variedad incluye desde alimentos hasta productos de belleza y cuidado personal, con una misma idea como eje: apostar por alternativas naturales para la vida cotidiana.

El emprendimiento también muestra una faceta menos conocida de la esposa de Abel Pintos. Mora Calabrese eligió construir su propio camino empresarial, con un proyecto que comenzó en Chaco y que combina varias de sus áreas de interés.

Mientras su relación con Abel Pintos suele ocupar buena parte de la atención pública, su faceta como emprendedora permanece bastante más alejada de los reflectores. Y detrás de esa vida reservada existe un negocio que creció con una propuesta enfocada en el bienestar y el consumo consciente

En pocas palabras

  • Mora Calabrese: La esposa de Abel Pintos abrió un emprendimiento llamado Chama Almacén.
  • Chama Almacén: Ofrece alimentos saludables, cosmética natural y bienestar integral.
  • Propuesta de valor: El negocio combina productos, consultorio de nutrición y envíos a todo el país.
Resumen generado por Thinkindot AI
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