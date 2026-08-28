La mamá de Tini Stoessel reapareció en medio del escándalo familiar y sorprendió con su publicación

La aparición virtual de la mamá de Tini Stoessel no pasó inadvertida debido al momento en el que decidió volver a mostrarse públicamente. Su publicación llegó apenas unos días después de un episodio que había generado sorpresa durante una emisión en vivo de SQP, por América TV.

Todo ocurrió el pasado 26 de agosto, cuando Yanina Latorre recibió un inesperado llamado telefónico de Mariana Muzlera mientras se encontraba al aire.

La conductora atendió la comunicación, pero enseguida comprendió que la mamá de Tini no pretendía que esa conversación fuera escuchada públicamente. Por ese motivo, Yanina decidió finalizar el llamado para proteger la privacidad de Muzlera.

El episodio se dio en medio de la creciente repercusión por la situación financiera de Tini Stoessel y el conflicto que habría surgido dentro de su propia familia. Según trascendió, la cantante habría solicitado una auditoría sobre el manejo de su patrimonio y de sus finanzas, que durante años estuvieron administrados por su padre, Alejandro Stoessel.

A partir de esa situación comenzaron a conocerse distintas versiones y una de ellas provocó especial impacto: la que sostiene que la artista “no es dueña de nada”.

La fuerte afirmación generó un enorme revuelo alrededor de la familia y sumó un nuevo capítulo a la polémica. En ese contexto, cada movimiento de los integrantes del entorno de Tini Stoessel vuelve a despertar atención. Así es que ahora fue Mariana Muzlera quien reapareció públicamente en sus redes, aunque sin referirse al escándalo.

La familia de Tini Stoessel

Cuál es el demoledor documento que Tini Stoessel le exige firmar a su papá y por qué Antonela Roccuzzo tuvo un rol clave

En plena tensión familiar por cuestiones económicas, Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesan un momento de fuerte exposición mediática. En este contexto, en PrimiciasYa (América TV) dieron a conocer un documento con los principales puntos que la cantante pretendería que su papá firme.

Durante el programa, el abogado Ignacio Trimarco analizó el escrito junto a Santiago Sposato, quien detalló los aspectos centrales, mientras Marina Calabró aportó precisiones sobre el acuerdo.

Uno de los pedidos estaría vinculado con la transferencia de participaciones en empresas relacionadas con el patrimonio familiar, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

“Cesión de cuotas sociales de una de sus empresas en QVT SRL y de las empresas que tiene Alejandro en Estados Unidos a nombre de él y su hijo Francisco y a favor de Martina. Una empresa que está bajo la titularidad de ellos va a pasar a manos de Tini”, explicó Sposato.

Calabró sostuvo que la intención sería que la artista obtenga la totalidad de una compañía actualmente perteneciente y administrada por su padre: “El acuerdo busca que cedan la participación a Tini, lo que es de su papá sea de ella”.

Además, se explicó que esa firma estaría relacionada con la producción y gestión del contenido artístico de la cantante.

El documento también contempla modificaciones en contratos vinculados con marcas, derechos de imagen, regalías y shows, para que esos ingresos pasen a una nueva estructura bajo gestión profesional externa.