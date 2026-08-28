Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 3 × (16 + 9) - 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 3 × (16 + 9) - 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 9 = 25
La expresión queda así: 6² + 3 × 25 - 35
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
6² = 36
La expresión queda así: 36 + 3 × 25 - 35
Luego se resuelve la multiplicación restante.
3 × 25 = 75
La expresión queda así: 36 + 75 - 35
Se termina operando de izquierda a derecha.
36 + 75 = 111 |
111 - 35 = (?)
El error más común en este tipo de juego es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis, potencias y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido para la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.