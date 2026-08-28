Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

16 + 9 = 25

La expresión queda así: 6² + 3 × 25 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 3 × 25 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 25 = 75

La expresión queda así: 36 + 75 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 75 = 111 |

111 - 35 = (?)

Resultado final: 76

El error más común en este tipo de juego es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis, potencias y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido para la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.