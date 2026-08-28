Bárbara Lanata contó la verdad sobre la sucesión de su padre y sorprendió a todos

A lo que el cronista le consultó: "¿Por que no se ponen de acuerdo las partes o por una cuestión que la Justicia es lenta?". Y Bárbara respondió certera: "Un poco de las dos cosas, es una sumatoria".

Por qué Bárbara Lanata evita hablar de la sucesión de su papá

Consultada sobre la conocida propiedad de Jorge Lanata en Punta del Este, su hija Bárbara Lanata explicó: "No se resolvió nada, o sea, la sucesión incluye todo y es en Argentina y en Uruguay. Hubo una cosa confusa, hay dos sucesiones separadas, una en cada país y las dos siguen en veremos".

"Siguen en trámite, no quiero decir pleito, no quiero hablar mucho del tema. Si hablo hay pedidos de multa", reconoció la hija del periodista sobre por qué opta por no hablar de este tema con los medios.

En tanto, Fernanda Iglesias aportó algunos datos más respecto a la actualidad de la sucesión de Jorge Lanata y remarcó que se encuentra frenada por algunos juicios civiles que le habían iniciado al periodista en vida y restan por resolverse.

"La sucesión es un juicio universal que abarca todo. En la sucesión entran deudas, juicios que había, muchas otras cosas. Y ahora lo que entró en la sucesión son 8 juicios que tenía Jorge Lanata por daños y perjuicios. Como son civiles, los juicios siguen con los familiares, y los penales sí se terminan con la muerte de las personas, entonces les reclaman dinero", explicó la periodista.