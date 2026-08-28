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Bárbara Lanata contó la verdad sobre la sucesión de su padre y sorprendió a todos

A un año y medio de la muerte de Jorge Lanata, su hija Bárbara Lanata explicó en qué estado se encuentra la sucesión por los bienes del periodista.

28 ago 2026, 14:35
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Bárbara Lanata contó la verdad sobre la sucesión de su padre y sorprendió a todos

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Jorge Lanata murió el 30 de diciembre de 2024 a los 64 años luego de seis meses internado en el Hospital Italiano. Tras la muerte del periodista, quedó expuesta una fuerte interna familiar que salió a la luz entre sus hijas Bárbara y Lola, por un lado, y la última esposa del conductor, la abogada Elba Marcovecchio.

Lo cierto es que en una nota con el ciclo Puro Show (El Trece), Bárbara Lanata explicó cómo se encuentra el tema de la sucesión de los bienes del periodista a un año y medio de su muerte y el por qué de su silencio público sobre este tema.

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"Sigo con proyectos personales y trabajando", indicó la joven. En cuanto a la cuestión judicial, la hija del periodista evitó entrar en detalles puntuales aunque remarcó que aún no hay avances en el tema.

"No puedo hablar de eso por un acuerdo que tenemos pero sigue todo igual, no se avanzó mucho. Es todo lo que puede decir. Con lo que no se avanzó es con la sucesión, no se terminó", precisó.

A lo que el cronista le consultó: "¿Por que no se ponen de acuerdo las partes o por una cuestión que la Justicia es lenta?". Y Bárbara respondió certera: "Un poco de las dos cosas, es una sumatoria".

Por qué Bárbara Lanata evita hablar de la sucesión de su papá

Consultada sobre la conocida propiedad de Jorge Lanata en Punta del Este, su hija Bárbara Lanata explicó: "No se resolvió nada, o sea, la sucesión incluye todo y es en Argentina y en Uruguay. Hubo una cosa confusa, hay dos sucesiones separadas, una en cada país y las dos siguen en veremos".

"Siguen en trámite, no quiero decir pleito, no quiero hablar mucho del tema. Si hablo hay pedidos de multa", reconoció la hija del periodista sobre por qué opta por no hablar de este tema con los medios.

En tanto, Fernanda Iglesias aportó algunos datos más respecto a la actualidad de la sucesión de Jorge Lanata y remarcó que se encuentra frenada por algunos juicios civiles que le habían iniciado al periodista en vida y restan por resolverse.

"La sucesión es un juicio universal que abarca todo. En la sucesión entran deudas, juicios que había, muchas otras cosas. Y ahora lo que entró en la sucesión son 8 juicios que tenía Jorge Lanata por daños y perjuicios. Como son civiles, los juicios siguen con los familiares, y los penales sí se terminan con la muerte de las personas, entonces les reclaman dinero", explicó la periodista.

     

 

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