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Stranger Things volvió a Netflix con el estreno de su nueva temporada de apenas 8 capítulos

La serie más exitosa de Netflix regresó con una nueva amenaza, ocho episodios y más misterios en Stranger Things.

Stranger Things volvió a Netflix con el estreno de su nueva temporada de apenas 8 capítulos. (Foto: Archivo)

Stranger Things volvió a Netflix con el estreno de su nueva temporada de apenas 8 capítulos. (Foto: Archivo)

La segunda temporada de Stranger Things: Relatos del 85 llegará a Netflix con una nueva historia ambientada en Hawkins y una amenaza que volverá a poner a prueba a Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max. La serie de animación retomará la aventura en el invierno de 1985, cuando los protagonistas intentarán recuperar la normalidad después de los acontecimientos que marcaron a la localidad.

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El estreno está previsto para este 17 de septiembre de 2026, según la información difundida sobre el lanzamiento. La producción continuará expandiendo el universo de Stranger Things a través de una historia animada que incorporará nuevos misterios, criaturas y elementos sobrenaturales.

La ficción fue desarrollada por Eric Robles y cuenta con los hermanos Duffer como productores ejecutivos. En esta nueva entrega, la tranquilidad que parecía haber regresado a Hawkins estará a punto de desaparecer.

¿De qué trata Stranger Things: Relatos del 85 en Netflix?

La historia se desarrollará durante el invierno de 1985. La nieve cubrirá las calles de Hawkins y, al menos en apariencia, los protagonistas podrán disfrutar de una etapa mucho más tranquila.

Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max intentarán volver a sus actividades habituales. Las partidas de Calabozos y Dragones, las guerras de bolas de nieve y las reuniones entre amigos recuperarán protagonismo después de los momentos de tensión vividos anteriormente.

Pero esa aparente normalidad tendrá los días contados. Algo comenzará a despertar bajo el hielo que cubre Hawkins. La presencia será desconocida para los protagonistas y desencadenará una nueva investigación.

La pregunta será qué se encuentra realmente debajo del hielo y por qué ha despertado precisamente en ese momento.

¿Cuántos episodios tiene la segunda temporada de Stranger Things: Relatos del 85?

La segunda temporada de Stranger Things: Relatos del 85 estará formada por ocho episodios. Cada capítulo tendrá una duración aproximada de 30 minutos, por lo que la nueva tanda mantendrá un formato relativamente ágil.

Los ocho episodios permitirán desarrollar progresivamente el misterio que aparecerá en Hawkins. La investigación de los protagonistas irá avanzando mientras surgen nuevas preguntas relacionadas con el origen de la amenaza.

El formato también permitirá combinar diferentes elementos de la franquicia: aventura, acción, amistad, misterio y referencias a la cultura de los años 80.

A lo largo de los capítulos, los personajes tendrán que averiguar qué está sucediendo y, sobre todo, si aquello que apareció bajo el hielo representa un peligro mayor del que inicialmente imaginaron.

La estructura de la temporada estará marcada por una pregunta que atravesará buena parte de la historia: ¿de dónde procede realmente esta nueva presencia?

El reparto de voces de Stranger Things: Relatos del 85

  • Brooklyn Davey Norstedt
  • Jolie Hoang-Rappaport
  • Luca Diaz
  • Elisha Williams
  • Braxton Quinney
  • Benjamin Plessala
  • Odessa A’zion
  • Brett Gipson
  • Jeremy Jordan
  • Janeane Garofalo

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Stranger Things: Relatos del 85?

La segunda temporada de Stranger Things: Relatos del 85 se estrenará en Netflix el 17 de septiembre de 2026. La nueva entrega estará compuesta por ocho episodios, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno.

Ese formato permitirá desarrollar una historia concentrada, con capítulos que combinarán aventura, acción y misterio mientras los protagonistas intentan descubrir qué está sucediendo en Hawkins.

La llegada de la temporada supondrá además una nueva incursión en uno de los escenarios más reconocibles de la franquicia. Esta vez, sin embargo, la nieve será protagonista y el peligro aparecerá desde un lugar inesperado.

Bajo el hielo se esconderá el misterio que pondrá nuevamente en movimiento a Eleven y sus amigos.

Tráiler oficial de la temporada 2 de Stranger Things: Relatos del 85 en Netflix

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: La nueva temporada de Stranger Things: Relatos del 85 llegará con 8 episodios.
  • Trama invernal: Los protagonistas intentan recuperar la normalidad en Hawkins, pero algo despierta bajo el hielo.
  • Estreno anticipado: La serie animada expande el universo de Stranger Things con nuevos misterios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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