Línea A del subte: vuelven los históricos vagones y se podrá viajar gratis
En el marco de la Noche de los Museos 2025, la Línea A del subte volverá a poner en circulación los legendarios coches La Brugeoise, conocidos como “Las Brujas”.
En el marco de la Noche de los Museos 2025, que se celebrará el próximo sábado 8 de noviembre, la Línea A del subte propone un viaje al pasado a bordo de los legendarios coches La Brugeoise, conocidos popularmente como “Las Brujas”. Estos vagones de madera, protagonistas del transporte porteño durante casi un siglo, permitirán a los pasajeros revivir los comienzos de este transporte en Buenos Aires.
Los trayectos especiales se realizarán en la madrugada del domingo 9 de noviembre, con tres salidas entre las estaciones Perú y Acoyte, cada una de aproximadamente 40 minutos. La primera salida será a 00:30, una vez finalizado el servicio regular de la línea.
Durante el viaje, una guía especializada contará la historia de estos vagones, su fabricación y detalles de la época, ofreciendo un panorama de cómo era moverse por la ciudad a principios del siglo XX.
Los coches La Brugeoise et Nivelles fueron fabricados en Bélgica y circularon desde 1913 hasta 2013, conservando su diseño original de madera, lámparas y detalles de época.
Cómo viajar en los antiguos vagones de la Línea A de subte
La actividad es gratuita, pero con cupo limitado. Los interesados deberán reservar su lugar completando un formulario disponible desde el martes 4 de noviembre a las 12:00 en la cuenta oficial de Instagram del subte @BAsubte, hasta agotar las vacantes.
Además del paseo en los coches históricos, se podrá visitar el Museo del Subte, abierto de 19 a 2, y el Laboratorio Patrimonial Centenera, en Av. del Barco Centenera 777, Caballito. Este espacio, construido en gran parte con materiales reciclados de la red subterránea, ofrece un recorrido educativo que combina historia, talleres prácticos y actividades vinculadas a la sustentabilidad.
Entre las propuestas se incluyen un simulador de conducción, exposiciones de ferromodelistas y talleres familiares, junto a diversas sorpresas culturales y recreativas.
Como en ediciones anteriores, todas las líneas de subte y el Premetro ofrecerán viajes gratuitos desde las 19, facilitando el acceso a los distintos espacios culturales y actividades de la Noche de los Museos.
Los pasajeros que se suban a Las Brujas tendrán la oportunidad de ver de cerca detalles únicos: el sistema de apertura manual de puertas, los asientos de madera, las lámparas originales y otros elementos que se han preservado a lo largo de los años.
Más que un simple viaje en tren, cada recorrido es una forma de conectar con la historia porteña y entender cómo comenzó la era del subte en la ciudad, inaugurado el 1 de diciembre de 1913, en lo que fue la primera línea de subte de América Latina.