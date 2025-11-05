Línea A del subte: vuelven los históricos vagones y se podrá viajar gratis

Cómo viajar en los antiguos vagones de la Línea A de subte

La actividad es gratuita, pero con cupo limitado. Los interesados deberán reservar su lugar completando un formulario disponible desde el martes 4 de noviembre a las 12:00 en la cuenta oficial de Instagram del subte @BAsubte, hasta agotar las vacantes.

Además del paseo en los coches históricos, se podrá visitar el Museo del Subte, abierto de 19 a 2, y el Laboratorio Patrimonial Centenera, en Av. del Barco Centenera 777, Caballito. Este espacio, construido en gran parte con materiales reciclados de la red subterránea, ofrece un recorrido educativo que combina historia, talleres prácticos y actividades vinculadas a la sustentabilidad.

Entre las propuestas se incluyen un simulador de conducción, exposiciones de ferromodelistas y talleres familiares, junto a diversas sorpresas culturales y recreativas.

Como en ediciones anteriores, todas las líneas de subte y el Premetro ofrecerán viajes gratuitos desde las 19, facilitando el acceso a los distintos espacios culturales y actividades de la Noche de los Museos.

Los pasajeros que se suban a Las Brujas tendrán la oportunidad de ver de cerca detalles únicos: el sistema de apertura manual de puertas, los asientos de madera, las lámparas originales y otros elementos que se han preservado a lo largo de los años.

Más que un simple viaje en tren, cada recorrido es una forma de conectar con la historia porteña y entender cómo comenzó la era del subte en la ciudad, inaugurado el 1 de diciembre de 1913, en lo que fue la primera línea de subte de América Latina.