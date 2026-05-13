La China Suárez quedó en el ojo de la tormenta por una explosiva revelación que la expuso con Mauro Icardi

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En ese contexto, Moria también evocó las polémicas que durante años rodearon a la actriz, especialmente aquellas vinculadas a Pampita, Benjamín Vicuña y una de las frases más recordadas del mundo del espectáculo. Así, hizo referencia al difícil camino que atravesó la China hasta llegar a este presente sentimental junto a Icardi.

“Otra familia que te cargaste por zorra”, recordó Casán, citando aquella histórica frase que marcó durante años a la actriz y que volvió a instalarse ahora a raíz de su nueva historia de amor.

Lejos de cuestionarla, la conductora se mostró muy elogiosa con la pareja y destacó la estabilidad que lograron construir juntos en Estambul. “¡Qué bien Icardi! Mirá la parejita, la que todos decían la zorrita, ya llevan más de un año. La mujer instaladísima, celebrando”, expresó la diva, remarcando el buen momento que atraviesan.

Además, en medio de las versiones sobre una posible salida de Icardi del club turco, Moria también compartió su impresión acerca de lo que podría suceder con el futuro deportivo del delantero. “El festejo de Icardi con la China es fabuloso. Parece que sigue en el Galatasaray”, concluyó.

Mauro Icardi y la China Suárez - festejos Galatasaray

Cuál es la foto de la China Suárez sin ropa que mostró Mauro Icardi con un terrible dardo para Wanda Nara

La consagración del Galatasaray en la liga de Turquía volvió a tener a Mauro Icardi como una de las grandes figuras del equipo. En medio de las especulaciones sobre lo que ocurrirá con su futuro profesional una vez que finalice su vínculo actual con el club de Estambul, el delantero celebró el nuevo logro acompañado por la China Suárez y sus hijos dentro del campo de juego.

Después del triunfo por 4-2 frente al Antalyaspor, el futbolista disfrutó del festejo junto a su pareja en una jornada cargada de emoción para los hinchas turcos. Las imágenes de ambos recorrieron rápidamente las redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios entre los seguidores de la pareja.

Sin embargo, uno de los posteos de Mauro Icardi fue el que más repercusión generó. El delantero publicó desde sus historias de Instagram una foto muy íntima de la China Suárez, quien aparece posando en el jardín con ropa interior negra y sosteniendo una pelota con uno de sus pies, en una producción relajada y vinculada al clima futbolero por el reciente campeonato.

La actriz se mostró descalza y mirando a cámara, mientras el delantero acompañó la imagen con una frase que muchos interpretaron como un mensaje con doble sentido. En las redes, varios usuarios no tardaron en relacionar esas palabras con una indirecta hacia Wanda Nara, con quien el jugador compartió más de una década de relación.

mauro icardi foto la china suarez en ropa interior con un picante mensaje

Lejos de pasar inadvertido, el mensaje del delantero llamó especialmente la atención por el contexto en el que fue publicado y por la fuerte exposición mediática que todavía rodea su vida sentimental. "Salí campéon en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida", escribió Mauro Icardi junto a la foto de la China Suárez, dejando además etiquetada a la actriz en la historia.

La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, que interpretaron el comentario como mucho más que una simple declaración romántica. Mientras algunos lo tomaron como una demostración de amor hacia su actual pareja, otros consideraron que se trató de un mensaje indirecto dedicado a Wanda Nara.

Así, entre festejos deportivos, posteos románticos y lecturas cruzadas en redes sociales, la pareja volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras un nuevo campeonato del Galatasaray en Turquía.