Aumentan colectivos, subtes y peajes en mayo: cuánto costará viajar en CABA y Provincia

Los nuevos valores para viajar desde el viernes 1 de mayo en las 28 líneas -para quienes tengan SUBE registrada- que circulan en el territorio porteño quedarán los siguientes:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $715,24 a $753,74 .

. Recorrido de 3 a 6 km: $837,52 .

. Recorrido de 6 a 12 km: $902,04 .

. Recorrido de 12 a 27 km: $966,61.

Desde el gobierno porteño remarcaron que con este nuevo cuadro tarifario, la Ciudad busca recomponer el atraso de la tarifa y sostuvieron que actualmente cubre el 70% de los subsidios.

Colectivos en la Provincia de Buenos Aires

A partir del lunes 4 de mayo, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 5,4%. Así, las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $871,30 a $918,35 ;

; Tramo de 3 a 6 km: de $970,63 a $1.023,04 ;

; Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $1045,40 a $1.101,85 ;

; Viajes de 12 a 27 km: $1.180,73 .

. Viajes de más de 27 km: $1.259,07.

Aplicará a las líneas numeradas del 200 en adelante.

Subte

En CABA, también subirán 5,4% las tarifas del subte. Pasará de $1.414 a $1.490. Mientras, el boleto sin SUBE registrada será de $2369,10.

Peajes en CABA

En mayo, también aumentarán 5,4% los peajes. Al igual que el boleto de colectivo y el subrte, la actualización mensual se realiza con el dato de IPC sumado otro 2%.

El gobierno porteño remarcó que la actualización tarifaria es “necesaria para realizar los trabajos de mantenimiento, que contribuyen a mejorar la seguridad vial”.

peajes

Asi, los peajes en las autopistas porteñas quedarán desde el 1 de mayo de la siguiente manera:

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1.799,66 (y $2.879,82 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4.319,63 (y $6.121,62 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $6.839,19 (y $10.078,79 en hora pico).

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas: $1.079,98 (y $1.295,68 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.799,66 (y $2.544,99 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3.239,56 (y $4.679,49 en hora pico).

Alberti