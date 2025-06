Sueño con una cama compartida: qué significa soñar con estar con varias personas conocidas

Sueños: ¿Quiénes están en esa cama?

Muchas veces, los que aparecen en la cama no son personas que deseás sexualmente. Pueden ser amigos, ex compañeros, gente de tu infancia, colegas actuales. Y entonces el sueño empieza a mostrar su verdadero fondo: no es (solo) sobre sexo, es sobre conexión emocional.