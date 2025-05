Tabula Rasa: un thriller psicológico de Netflix que te deja sin aliento en solo 9 episodios

Tabula Rasa Netflix.jpg

Una mujer, una mente en blanco y un caso policial sin resolver

La trama de Tabula Rasa gira en torno a Mie, una joven con amnesia que se encuentra internada en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Después de un accidente, sufre una condición que le impide formar nuevos recuerdos. Todo lo que vive desde ese suceso se le escapa, y cada día debe reconstruir su identidad desde cero.

Lo inquietante es que Mie parece ser la última persona que vio con vida a un hombre desaparecido. La policía, especialmente el inspector Jacques Wolkers (interpretado por Gen Bervoets), está convencida de que ella tiene información clave. Pero si Mie no puede recordar lo que vivió, ¿cómo puede ayudar en la investigación?

A partir de ahí, comienza un juego narrativo entre presente y pasado, entre lo que Mie cree recordar y lo que realmente ocurrió. Cada episodio añade una pieza, pero también genera nuevas dudas. La tensión crece de forma progresiva, hasta llegar a un desenlace que no deja a nadie indiferente.

Solo nueve capítulos, ningún desperdicio

Uno de los grandes aciertos de Tabula Rasa es su estructura: una única temporada con nueve episodios de 50 minutos. En una época donde muchas series se extienden sin razón, esta apuesta por lo breve es refrescante. Todo está pensado para contar una historia cerrada, sin relleno, y eso se nota.

Como bien apunta Mauro Tundis en su reseña: “Mejor que quede así. No hace falta otra temporada”. La decisión de no prolongar innecesariamente la trama potencia su efecto. Cada capítulo tiene una función narrativa clara y cada giro sorprende sin forzar el misterio.

El verdadero terror está en la mente

Aunque no se trata de una serie de terror clásico, Tabula Rasa juega con el miedo desde un enfoque psicológico. Aquí no hay monstruos, ni sobresaltos exagerados. El miedo nace de lo cotidiano: de no saber en quién confiar, de dudar de uno mismo, de vivir atrapado entre recuerdos incompletos y sospechas que no se pueden confirmar.

“La tensión es el verdadero terror”, dice Tundis en su video. Y tiene razón. La ambientación, con sus pasillos oscuros, habitaciones cerradas y una iluminación tenue, crea una atmósfera opresiva que acompaña la confusión de Mie. Esa ambientación es clave para que el espectador también se sienta desorientado, atrapado en un rompecabezas que parece no tener salida.

Actuaciones potentes sin necesidad de estrellas

Otro punto fuerte de la serie es su elenco. Al tratarse de una producción belga, la mayoría de los actores no son conocidos para el público hispanohablante. Eso juega a favor: permite una inmersión total sin ideas preconcebidas. Veerle Baetens brilla en su rol protagónico, ofreciendo una actuación cargada de matices, angustia y verdad.

A su lado, Stijn Van Opstal interpreta a Benoit D’Haeze, su esposo, y Jeroen Perceval a Thomas De Geest, ambos piezas clave en la vida de Mie. También destacan Natali Broods como la doctora Mommaerts, Cécile Enthoven como Romy (la hija de Mie), y Peter Van den Begin como Vronsky. No hay personajes de relleno: cada uno cumple una función clara en la historia o en la evolución de la protagonista.

Un final que lo explica todo

A lo largo de la serie, es normal que el espectador se sienta perdido. Tabula Rasa no entrega respuestas fáciles. Exige atención, paciencia y conexión emocional. Pero todo tiene sentido. No hay cabos sueltos ni misterios sin resolver. Lo que parecía un caos narrativo, al final encaja con precisión.

Ese cierre, tan sorprendente como coherente, es quizás uno de los mejores argumentos para ver la serie. Mientras otras ficciones terminan en anticlimax o se reservan secretos para futuras temporadas, Tabula Rasa opta por la honestidad narrativa. Y eso se agradece.

Ficha técnica de Tabula Rasa

Título original: Tabula Rasa

Creadoras: Malin-Sarah Gozin, Veerle Baetens

Estreno: 29 de octubre de 2017

País: Bélgica

Género: Thriller psicológico, drama, misterio

Temporada: 1

Episodios: 9

Reparto principal:

Veerle Baetens como Annemie “Mie” D’Haeze

Stijn Van Opstal como Benoit D’Haeze

Jeroen Perceval como Thomas De Geest

Gen Bervoets como inspector Jacques Wolkers

Natali Broods como doctora Mommaerts

Cécile Enthoven como Romy D’Haeze

Ruth Beeckmans como Karen

Hilde Van Mieghem como Rita

Peter Van den Begin como Vronsky

