El inesperado comentario de Daniela Celis sobre Nick Sicaro con el que disparó contra Thiago Medina

La frase no pasó inadvertida en el estudio y mucho menos entre el público. De hecho, Lucas Spadafora intervino con humor y lanzó: “Pero le estabas poniendo el babero, Dani”. A partir de ahí, en redes sociales muchos interpretaron el comentario como un posible palito dirigido a Thiago Medina.

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Mientras transitan los primeros pasos de esta historia de amor, Daniela también explicó por qué decidió no avanzar tan rápido en la relación. Según reveló, prefirió evitar ir a la casa de Nick porque siente que todavía necesitan conocerse más.

“No quería ir a la casa porque me parecía todo muy pronto y como que todavía no pasó nada. Necesito conocerlo de verdad. Entonces hicimos un plan que hacía mucho tiempo no hacía: ir al cine”, expresó con sinceridad.

La pareja eligió ver Michael, la película biográfica de Michael Jackson, y la ex GH reconoció que se sintió muy cómoda durante toda la salida. “Estábamos muy abrazaditos. Pensé que todo iba a ser raro, que iba a haber tensión porque realmente no lo conocía, pero la verdad fue todo tan espontáneo, tan genuino, y dije: ‘Wow, me siento cómoda’”, confesó.

Además, recreó con gestos cómo permanecieron abrazados durante toda la función. “Fue manito con manito. Así las dos horas y media de película”, relató, aunque aclaró que todavía no hubo besos entre ellos.

Cuando sus compañeros quisieron saber si pasó algo más después del cine, Daniela fue contundente: “No, no. Terminó tu pregunta”.

Por otro lado, la influencer también habló sobre la posibilidad de que Nick Sicaro vuelva a ingresar a la casa de Gran Hermano en el repechaje de la edición Generación Dorada. Consultada sobre ese escenario, fue completamente honesta con lo que siente hoy.

“Si me preguntás a mí, no quiero que ingrese. Siento que estoy conociendo a alguien y que se me vaya tan rápido es como: ‘Ay, lo voy a extrañar’”, admitió.

Finalmente, cerró revelando que incluso conversaron sobre ese tema. “También me pasó que le tuve que preguntar cómo se sentía él con el tema del repechaje. Así que sí, lo hablamos, pero nació de mí preguntárselo”, concluyó.

Daniela Celis y Nick Sícaro 1

Cuál es el impactante ritual que hizo Daniela Celis para poder volver a enamorarse

Después de atravesar meses de fuertes cambios personales, Daniela Celis decidió sincerarse como nunca antes y contó públicamente el duro proceso emocional que vivió tras convertirse en mamá. Aunque hoy se muestra plena, activa en redes y disfrutando de su presente amoroso junto a Nick Sicaro, la ex participante de Gran Hermano reconoció que hubo un período en el que no lograba sentirse bien consigo misma.

Durante una charla distendida en el streaming de Luzu TV junto a Fede Popgold, la influencer habló sin filtros sobre las dificultades que enfrentó en el post parto y reveló que llegó a sentirse completamente desconectada de su cuerpo.

“De repente mi cuerpo estalló”, expresó al recordar cómo comenzó esa etapa que la afectó tanto física como emocionalmente.

A medida que avanzaba la conversación, Daniela profundizó en las sensaciones que experimentaba en aquel momento y explicó que necesitó buscar herramientas alternativas para poder reencontrarse con ella misma.

“Necesitaba saber qué estaba pasando conmigo. Hay algo que me daba asco. Sentía asco en el cuerpo, en todos lados. Como que no sabía qué me estaba pasando. Yo no soy así. Estaba baja de energía, muy mala”, confesó con total honestidad.

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En ese contexto, la ex GH contó que tomó la decisión de realizarse una “sanación de útero”, una práctica vinculada a lo espiritual y energético, similar a terapias como el reiki o los trabajos de alineación de chakras.

Lejos de ocultarlo, Pestañela relató cómo vivió esa experiencia y aseguró que notó cambios muy importantes después de atravesar el proceso.

“Lo que me hice, chicos, es una sanación de útero… vieron cuando hacen como reiki o esas cosas, o los chacras. Me siento otra después de eso”, comentó en pleno programa.

Además, sostuvo que el impacto fue inmediato y que logró recuperar el equilibrio emocional que sentía perdido desde hacía tiempo.

“Dejé de llorar y volví a recuperar mi energía”, concluyó Daniela Celis, quien actualmente atraviesa un gran presente tanto en lo sentimental como en lo laboral tras comenzar su historia de amor con Nick Sicaro, músico e influencer que también formó parte de Gran Hermano.