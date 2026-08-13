Desafío matemático: ¿podés resolverlo antes de ver el resultado?

12 × 11 = 132 | 50 - 13 = 37

La expresión queda así: 132 + 6 × 7 - 37 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

6 × 7 = 42

La expresión queda así: 132 + 42 - 37 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

132 + 42 = 174 |

174 - 37 = 137 |

137 + 24 = (?)

Resultado final: 161

La confusión más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el cierre, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de desafío funciona tan bien como juego rápido: obliga a frenar, observar y ordenar el pensamiento antes de calcular. Además de entretener, ayuda a entrenar la concentración y la agilidad mental.