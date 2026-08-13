Desafío matemático: ¿podés resolverlo antes de ver el resultado?

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 11) + 6 × 7 - (50 - 13) + 24.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 11) + 6 × 7 - (50 - 13) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
12 × 11 = 132 | 50 - 13 = 37
La expresión queda así: 132 + 6 × 7 - 37 + 24
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
6 × 7 = 42
La expresión queda así: 132 + 42 - 37 + 24
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
132 + 42 = 174 |
174 - 37 = 137 |
137 + 24 = (?)
La confusión más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el cierre, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de desafío funciona tan bien como juego rápido: obliga a frenar, observar y ordenar el pensamiento antes de calcular. Además de entretener, ayuda a entrenar la concentración y la agilidad mental.